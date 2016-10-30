«Роснефть» будет транзитным покупателем

Государство торопится получить деньги от продажи «Роснефти» – ради этого оно готово отдать акции самой «Роснефти». Но ненадолго – перепродать нужно в I квартале 2017 г.

Буквально в понедельник-вторник» выйдет директива о продаже «Роснефтегазом» 19,5% акций «Роснефти», сообщили информационные агентства со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Основной вариант – продажа реальному инвестору, цитирует его «Интерфакс», запасной – «Роснефти», на случай если «мы не успеем деньги получить по всем процедурам до 31 декабря». Тогда «мы поставим акции «Роснефти», а «Роснефть» поставит нам деньги», сказал он.

Акции пройдут через «Роснефть» транзитом, утверждает собеседник агентств, компания должна будет в I квартале передать их – операция проводится под несколько реальных инвесторов. Информацию о перепродаже акций в I квартале подтвердил «Ведомостям» другой федеральный чиновник.

Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова отказался от комментариев. Если «Роснефть» выкупит свои акции, то Минэкономразвития будет ждать их продажи «инвестору в наиболее подходящий период», говорит представитель министерства. Представитель «Роснефти» не стал пояснять, насколько реально перепродать акции в такой короткий срок.

«Роснефти» мало не бывает Источник информагентств сообщил о возможной продаже еще 10% «Роснефти» в 2017 г. Если сейчас «все пройдет успешно, то 10% «Роснефти» скорее всего придется продавать», цитирует его «Интерфакс». Такие планы в правительстве пока не обсуждались, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Об этом говорит и представитель Минэкономразвития, «но, если понадобится, к этому вопросу вернутся». При продаже 19,5% «речь шла о том, что мы имеем контрольный пакет», сказал Силуанов. Еще одному высокопоставленному чиновнику тоже не известно о таких планах. Пока государство владеет 69,5% «Роснефти» через «Роснефтегаз». Вряд ли оно готово расстаться с контролем в «Роснефти», если такое произойдет, то, вероятно, будет запрет на объединение с другими акционерами, полагает Полищук. Но государство может оставить часть акций у самой «Роснефти», сохранив вместе с ними контроль в компании, заключает он.

Цель транзитной операции – уложиться в запланированный дефицит бюджета в 2016 г. (3,7% ВВП), получив от «Роснефтегаза» 703,5 млрд руб. дивидендов от продажи акций «Роснефти». Если правительство не успеет получить деньги от инвесторов, «то придется просто изъять у «Роснефти». У них есть такие деньги», цитирует правительственного источника «Интерфакс». Процедуры по подготовке «Роснефти» к сделке завершатся только в начале декабря, говорил ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Спешить некуда, если бы деньги не поступили в этом году, то больше пришлось бы взять из резервов в этом году и меньше – в следующем, удивляется эксперт, участвующий в обсуждении бюджета. Минфин уже просил Госдуму разрешить потратить больше из резервов. Есть риски, что деньги от продажи госпакета «Роснефти» поступят только в январе, объясняла первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Видимо, правительство хочет таким образом получить фактически дивиденды и от самой «Роснефти», рассуждает эксперт.

О том, что «Роснефть» может выкупить собственные акции, впервые сообщил фонд «Энергия», один из претендентов на «Башнефть». Но президент России Владимир Путин соглашался, что это не совсем настоящая приватизация: «Если рынок будет низкий и нам не удастся договориться, то мы не исключаем этого шага, но как предварительного».

Если «Роснефть» сама выкупит акции, то должна будет продать или погасить их, но в течение года. Если купит ее «дочка», то и такой обязанности нет. Столь жесткий срок для перепродажи означает, что скорее всего уже есть договоренности с инвесторами, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Иначе это была бы опасная для «Роснефти» спекуляция, предупреждает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев: нефть может подешеветь, что приведет к переоценке компании. Цена акций «Роснефти», у которой большая доля добычи и высокая долговая нагрузка, очень сильно привязана к нефтяным котировкам, поясняет Вахрамеев.

До сих пор основными претендентами считались китайская CNPC и индийская ONGC – они летом заявляли о своем интересе. Представитель ONGC не ответил на запрос «Ведомостей», а представитель CNPC сказал, что интерес к приватизации «Роснефти» зависит от ее условий.

Но с обоими претендентами есть сложности, говорит федеральный чиновник: индусы уже потратились на российские активы (на прошлой неделе «Роснефть» и ONGC Videsh Limited закрыли сделку по продаже 11% акций «Ванкорнефти» за $930 млн. – «Ведомости»), а китайцев может не устроить уровень участия в компании. Ранее председатель совета директоров CNPC Ван Илинь отмечал, что его компания хотела бы получить право участвовать в управлении «Роснефтью». Пакет в 19,5% позволяет гарантированно провести в совет директоров одного кандидата.

Не исключена продажа консорциуму инвесторов – тех же CNPC и ONGC, говорит чиновник, участвующий в приватизации. 703 млрд руб. на двоих – совсем небольшая сумма, соглашается Полищук. Один из участников обсуждения схемы в правительстве говорит, что возможна продажа акций и западным ивестфондам – BlackRock, Blackstone и проч. Небольшие пакеты могут их заинтересовать, считает Полищук, сделка не будет подпадать под санкции.

Если нефть подешевеет надолго и перепродажа будет отложена, то собственные акции зависнут на «Роснефти», предупреждает Вахрамеев. В таком случае у менеджмента под контролем окажется 19,5% акций компании, заключает он.