Подарок президенту

Экономика США росла рекордными за два с половиной года темпами. Но это вряд ли убедит ФРС поднять ставку перед президентскими выборами

Темпы роста экономики США ускорились до 2,9% в III квартале в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли. Это рекорд со II квартала 2015 г. Консенсус-прогнозы были ниже: 2,6% – у Bloomberg, 2,5% – у Reuters. Во II квартале ВВП вырос на 1,4%.

Одним из ключевых драйверов стал рост экспорта в III квартале на 10% – рекорд за три года. «Всплеск связан с ростом экспорта сои», – объясняет экономист Capital Economics Пол Эшуорф (цитата по FT): но это все равно хороший знак – укрепление доллара в 2014–2015 гг. уже не давит на экспортеров. В целом вклад торговли в рост экономики составил 0,83 п. п. (см. график), пишет WSJ. Сдерживают рост экономики потребительские расходы. В III квартале они выросли только на 2,1% в годовом выражении после роста на 4,3% во втором.

Это не новый виток роста, а сильный отскок после слабых I–II кварталов, считает главный экономист RSM US Джозеф Брусуэлас (цитата по WSJ). А слабое потребление и сокращение инвестиций указывает на то, что экономика вряд ли выйдет на траекторию 2%-ного роста в ближайшее время, скептичен старший экономист Conference Board Брайан Чайткин (цитата по FT).

Больше всего сдерживает рост неопределенность из-за президентских выборов, отмечает Люк Бартоломей из Aberdeen Asset Management. К концу года потребительские расходы возобновят рост, считает директор Pharmaceuticals Inc. Джеймс Рэтклифф.

Вряд ли статистика изменит результат заседания ФРС 1–2 ноября. Рынок оценивает шансы повышения ключевой ставки в ноябре всего в 10%, свидетельствуют данные CME Group, на заседании в декабре – в 75%. Укрепление ВВП, а также положительная статистика на рынке труда создают еще больше предпосылок для повышения ставки в декабре, согласен Эшуорф.