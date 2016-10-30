Цифры. Тенденции. События

Бюджет дошел до Госдумы

Правительство в пятницу внесло в Госдуму проект бюджета на 2017–2019 гг. Согласно законопроекту дефицит будет сокращаться с 3,2 до 1,2% ВВП (см. таблицу). Для его финансирования в 2017 г. будут использованы 1,15 трлн руб. резервного фонда, а также 668,2 млрд руб. фонда национального благосостояния (ФНБ). На начало 2017 г. в резервном фонде будет 1,11 трлн руб., к концу года он будет израсходован полностью. В ФНБ на начало 2017 г. будет 4,7 трлн руб., к 2018 г. он сократится до 4,1 трлн руб. Госдума проект бюджета рассмотрит 18 ноября. Интерфакс

Служба без индексации

Индексация зарплат госслужащих, военнослужащих и судей будет снова приостановлена. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Сейчас мера уже действует, правительство предлагает продлить ее до января 2018 г. «В 2017 г. размеры таких выплат, пособий и компенсаций за счет средств федерального бюджета не увеличиваются с учетом текущей экономической ситуации», – говорится в сообщении правительства. Этот же законопроект приостанавливает индексацию материнского капитала до января 2018 г. Интерфакс

Бедные без пособия

В Минфине обсуждают введение нового вида выплаты – пособия по бедности, сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Потенциальными получателями этого пособия могли бы стать «семьи с детьми до 16 лет, особенно с двумя и более детьми и одним работающим родителем», сказала она: именно эти категории чаще всего оказываются нуждающимися. Но до 2019 г. таких мер поддержки в бюджете не предвидится, добавила Нестеренко. Вопрос о введении нового пособия для бедных в правительстве не обсуждается, заявила вице-премьер Ольга Голодец. «Это вопрос к министерствам, сотрудники которых позволяют высказывать свое личное мнение», – сказала она. Интерфакс