Паи у Балтийского

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти полностью удовлетворил иск Балтийского банка, который требовал признать недействительными сделки по выпуску 102 дополнительных паев ЗПИФН «Северная столица», следует из информации на сайте суда. По данным пресс-службы Балтийского банка, в феврале 2014 г. УК «ПАН-траст» (управляет ЗПИФН «Северная столица») объявила о дополнительном выпуске 102 паев фонда, которые выкупило ООО «Фортис», подконтрольное бывшему владельцу Балтийского банка Андрею Исаеву. В результате доля Балтийского банка в ЗПИФН «Северная столица» размылась с 99 до 49%, объясняет представитель банка.

На конец прошлого года стоимость чистых активов ЗПИФН «Северная столица» составляла 15,4 млрд руб., а инвестиционная стоимость пая – 76,3 млн руб., следует из сообщения на сайте УК «ПАН-траст». В этот паевой фонд входят доли в компаниях, которым, в свою очередь, принадлежат права на недвижимость в Петербурге, – это Дом Зингера на Невском проспекте, 28, Малый гостиный двор на наб. канала Грибоедова, помещения на Конюшенной площади, 2, и др., рассказывает источник, близкий к фонду.

В 2013 г. начался конфликт между Исаевым и Олегом Шигаевым, которым тогда в равных долях принадлежал банк. Они стали делить имущество. На начало 2014 г. владельцем 99 паев ЗПИФН «Северная столица» был Балтийский банк, рассказывает его представитель. Летом 2014 г. санатором Балтийского стал Альфа-банк. В том же году Балтийский обратился в суд, чтобы вернуть контроль над ЗПИФН «Северная столица», и только сейчас появилось решение первой инстанции.

В конце прошлого года УК «ПАН-траст» объявила о закрытии «Северной столицы», но суд по требованию Балтийского наложил запрет на прекращение фонда до вступления в силу решения по иску банка к УК «ПАН-траст» и ООО «Фортис».

Пресс-служба Балтийского назвала решение суда «обоснованным и вынесенным с учетом всех обстоятельств спора». «При вступлении судебного решения в законную силу банк восстановит свой контроль над фондом «Северная столица» и сделает еще один шаг к полному восстановлению своей финансовой стабильности», – сообщила пресс-служба. Представитель со стороны Исаева отказался от комментариев.

Для банка это тактическая победа, в суде рассматривается еще много дел по этим спорам и до их завершения нельзя говорить о получении полного контроля той или другой стороной, считает партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. По его словам, если это решение суда устоит во второй инстанции, банк получит корпоративный контроль над ЗПИФН и возможность влиять на действия управляющей компании. Как опосредованный владелец недвижимости, банк сможет влиять на распределение прибыли от сдачи в аренду активов фонда, отмечает эксперт. Самый интересный актив ЗПИФН «Северная столица» – Дом Зингера, где находится бизнес-центр класса А, целиком заполненный качественными арендаторами, говорит гендиректор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев. По его словам, Малый гостиный двор находится в хорошем месте, но требует значительных вложений в реставрацию и реконструкцию и в случае продажи найти для него покупателя будет сложнее. Продажа стороннему покупателю будет иметь смысл только после завершения судебных споров, заключает Некрестьянов.