В Москве пройдет сезон финского перформанса

C 10 ноября по 9 декабря Государственная галерея на Солянке в Москве представит сезон финского перформанса, в котором примут участие художники разных поколений. Каждую неделю будут проходить созданные специально для Москвы живые трехдневные перформансы, длящиеся по пять часов ежедневно. Среди художников Настя Саде Ронкко, которая в своих перформансах затрагивает темы близости и сопереживания в отношениях между людьми, раскрывая социальные ритуалы с разных ракурсов, участник 55-й Венецианской биеннале Антти Лайтинен, который выходил в море на самодельном судне из древесной коры и на плоту с настоящей пальмой посередине, документировал опыт жизни в дикой природе без воды, еды и одежды и четыре дня без перерыва вращал огромное «беличье» колесо, а также дуэт Катри Кайнулайнен – Максимилиан Латва, которые исследуют роли мужчины и женщины, социальные конструкции и шаблонное восприятие института семьи. Colta.ru

Жители Арбата выступили против музыки на их улице

Жители московской улицы Арбат высказались против того, чтобы на ней выступали музыканты. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил глава муниципального округа Евгений Бабенко. «Структура улицы Арбат такая, что, не успеет человек чихнуть возле ресторана «Прага», как возле Концертного центра Павла Слободкина ему скажут «будь здоров», потому что эхо разносится так. Жители категорически против», – сказал Бабенко. По его словам, местные власти будут рекомендовать правительству Москвы запретить музицирование на Арбате. Исполнителей, которые захотят выступать на других улицах округа, планируется информировать о правилах концертной деятельности путем sms-рассылок. В августе мэр столицы Сергей Собянин раскритиковал задержание полицейскими уличных музыкантов. Он сказал, что в ближайшее время будет создана система, позволяющая исполнителям выступать в городе на законных основаниях. Lenta.ru