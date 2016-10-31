Цифры. Тенденции. События.

Ддля компаний в ненецком округе ввели квоты

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) обязали работодателей трудоустраивать местных жителей и отдавать им с 2017 г. не менее 40% рабочих мест. Законопроект о квотировании рабочих мест для постоянных жителей округа принят на сессии собрания депутатов НАО. В 2018 г. квота составит не менее 45% новых вакансий, а в 2019 г. – не менее 50%, пояснила руководитель окружного департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Нинель Семяшкина. Эта мера обусловлена резким снижением доходов окружного бюджета из-за падения цен на углеводороды и ростом безработицы. По данным администрации округа на октябрь, из 11 500 специалистов, работающих во всех 26 компаниях-недропользователях в НАО, только 300 человек – жители округа. В освоении месторождений в НАО участвуют «Роснефть», «РН – Северная нефть», «Лукойл», «Русвьетпетро», «Башнефть-полюс», Total и др. ТАСС

Согласных получать зарплату в конверте стало больше

За последние 10 месяцев доля россиян, согласных на черную или серую зарплату, увеличилась на 6 п. п. до 47%. Исследовательский центр Superjob опросил 1600 респондентов. Респондентов, потенциально готовых к серой схеме, больше всего среди мужчин (56%) и молодежи 25–34 лет (50%). Наибольшая доля согласных была отмечена в феврале 2009 г. (60%), наименьшая – в декабре 2015 г. (41%). Ведомости