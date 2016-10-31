ФАС пригрозила Google тюрьмой

Федеральная антимонопольная служба недовольна тем, что Google не исполняет ее предписание, и грозит топ-менеджерам поисковика уголовным преследованием. Google обещает исправиться

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев публично пригрозил менеджерам Google уголовным преследованием. Американская компания фактически не выполняет предписания службы по делу об Android, заявил он (слова Артемьева приводит ТАСС). Если Google продолжит бездействовать, то дело о злоупотреблении доминирующим положением перейдет из области административного права в область уголовного и топ-менеджеры корпорации могут получить два года лишения свободы, сообщил руководитель ФАС. Поскольку ответчиком по этому делу выступает не российское подразделение Google, а головная американская компания, выходит, Артемьев говорит об уголовном преследовании топ-менеджеров глобального Google.

В 2014 г. «Яндекс» пожаловался на Google в ФАС после того, как три производителя Android-фонов – Fly, Explay и Prestigio – отказались переустанавливать на свои устройства сервисы российского поисковика, сославшись на условия договоров с американской компанией. Прошлой осенью ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции: компания, по мнению ведомства, препятствовала предустановке на Android приложений конкурентов. ФАС предписала Google устранить нарушения. Google оспорил решение ФАС в суде и проиграл в первой и второй инстанциях. Арбитражный суд Москвы подтвердил, что в части договоров Google с производителями был такой запрет. В итоге ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб., или $6,7 млн. Срок исполнения предписания ФАС давно истек, служба начала административное расследование о неисполнении предписания, говорил ранее «Ведомостям» представитель ФАС.

Европа спрашивает Еврокомиссия ожидает от Google ответов на свои вопросы по антимонопольному разбирательству до 11 ноября. Этот срок переносился уже несколько раз. Власти Евросоюза могут запретить Google платить производителям смартфонов денежную компенсацию за эксклюзивную предустановку на устройства Android поиска Google, писало Reuters.

Решение суда вступило в силу, но Google в середине октября подал кассацию на этот вердикт, заявление пока не рассмотрено.

«Мы работаем с ФАС по исполнению предписания, и наши продуктовые команды в настоящее время прорабатывают технические детали», – заверил «Ведомости» представитель российского офиса Google. По его словам, компания уже разослала уведомления всем российским пользователям смартфонов Android о возможности настроить смартфон, в частности добавляя или удаляя приложения – «будь то приложения от Google или других разработчиков». Когда Google планирует исполнить основные пункты предписания, представитель компании не говорит.

Статья 315 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за злостное неисполнение судебного акта, подтвердил партнер Westside Advisors Сергей Водолагин. Длительная неуплата штрафа и длительное неисполнение предписания суда могут квалифицироваться как злостное нарушение, рассуждает он, но указывает, что случаи лишения свободы по этой статье УК чрезвычайно редки.

В предписании ФАС указано два основных требования. Во-первых, Google должен исключить из договоров с производителями прямые запреты на предустановку приложений конкурентов. Также компания должна отвязать магазин приложений Google Play от своих других сервисов, в частности от поиска: ФАС признала, что Google ограничивал конкуренцию, обязывая вендоров предустанавливать свои сервисы, если те хотят выпускать телефоны с Google Play.

Поиск – основной камень преткновения в этом деле, именно на продаже рекламы в результатах поиска зарабатывают и «Яндекс», и Google. Последнее время доля «Яндекса» на рынке поиска в рунете снижается: компания считает, что виноват Google, дающий приоритет своему сервису на устройствах Android, доминирующих в России (у них более 86%, по оценке «Яндекса»).

Предписание ФАС остается неисполненным и Google по-прежнему нарушает российское антимонопольное законодательство, возмущается представитель «Яндекса» Ася Мелкумова. Американская корпорация, по ее словам, до сих пор обязывает производителей, желающих работать с магазином приложений этой компании, предустанавливать и другие сервисы Google, в том числе делать поиском по умолчанию сервис этой компании.

Аналогичные антимонопольные претензии к Google предъявлены и в Европе, указывает руководитель антимонопольной практики Goltsblat BLP Николай Вознесенский (см. врез). Google будет непросто исполнить предписание российских властей до окончания разбирательства в Европе, поскольку действия компании в нашей стране могут повлиять на решение европейских властей, рассуждает он.