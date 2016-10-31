Цифры. Тенденции. События.

Почти $30 млрд

достигнет выручка социальной сети Facebook от мобильной рекламы в 2017 г. при общей выручке в $33,76 млрд, прогнозируют аналитики компании eMarketer. То есть мобильная реклама будет приносить Facebook почти 90% всей рекламной выручки. В этом году компания заработает на рекламе $26 млрд, из них на мобильной рекламе – $22 млрд. Рост мобильной рекламной выручки в 2016 г. составит 66,6% по сравнению с 2015 г. Ведомости

Китай обогнал США по доходам в iOS

Китай стал крупнейшим в мире рынком для магазина приложений AppStore от Apple, в III квартале 2016 г. жители этой страны потратили в этом сервисе более $1,7 млрд, следует из отчета аналитической компании AppAnnie. Прежний лидер – США – был крупнейшим рынком для AppStore c 2010 г. Теперь отрыв Китая от США составляет более 15%. За два года доходы AppStore в Китае выросли больше чем в 5 раз. Львиная доля покупок китайцев в этом сервисе приходится на игры. Ведомости

У «Кинопоиска» новый главный редактор

Главным редактором ресурса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») с 9 ноября станет Елизавета Сурганова, которая сейчас занимает должность заместителя главного редактора этого сайта. Об этом сообщил в Facebook действующий главный редактор «Кинопоиска» Михаил Клочков, и Сурганова это подтвердила. «Яндекс» приобрел «Кинопоиск» в конце 2013 г., в прошлом году перезапустил его, но из-за негативной реакции пользователей вернул старый формат «Кинопоиска». Ведомости