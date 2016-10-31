Atria дождалась роста

Принадлежащая финскому холдингу Atria Plc «Атриа Россия» (выпускает мясопродукты «Кампомос» и «Пит-продукт») за III квартал 2016 г. увеличила продажи на 2% до 19,5 млн евро, в рублях продажи выросли на 5,2%, следует из отчета компании. Скорректированная прибыль до налогов и процентных выплат (EBIT) от операционной деятельности в России за III квартал составила 0,5 млн евро, как и в прошлом году. Последний раз российские продажи концерна в евро росли во II квартале 2013 г. По итогам девяти месяцев продажи в России снизились на 10,4% до 50,6 млн евро. Общая выручка Atria Group за этот период выросла на 0,6% до 994,9 млн евро.

Без добавок Финский концерн в мае впервые выпустил на российский рынок продукцию под брендом Atria, в том числе готовые охлажденные блюда и продукты clean label (без добавок с индексом Е), говорит Линдхольм. Компания продолжает работать над дистрибуцией, продажи этого бренда будут увеличиваться в IV квартале, добавил он. «Дикси» предлагает товары под новой маркой в рамках промоакций, говорит представитель сети.

Рост российских продаж ускорился благодаря обновлению ассортимента, увеличению продаж ритейлеров и хорошим результатам сети фастфуда Sibylla. В прошлом году продажи «Атриа Россия» в рублях не уменьшились, но при пересчете в евро они снизились весьма заметно из-за падения курса рубля, в III квартале 2016 г. курс был гораздо более благоприятным, передал через представителя исполнительный вице-президент «Атриа Россия» Ярмо Линдхольм. В сети Sibylla более 2700 точек продаж в России и странах СНГ, компания активно работает над дальнейшим расширением бизнеса фастфуда вместе со своими ключевыми партнерами, говорит Линдхольм.

На EBIT также повлияла стабилизация цен на сырье, сказано в отчете. По словам Линдхольма, в этом году Atria не поднимала цены на товары, но цены на сырье начали расти с лета, компания надеется, что рынок стабилизируется. В противном случае придется рассматривать необходимость повышения цен в 2017 г., добавляет он.

В 2015 г. доля Atria на российском рынке снизилась впервые с 2009 г., основная причина – снижение покупательной способности. По данным компании, с 2009 по 2014 г. ее доля составляла около 20% в Петербурге и 2% в Москве. В 2015 г. доля в Петербурге снизилась до 17–18%. Петербургский рынок мяса и мясных продуктов в 2015 г. компания оценивала от 700 млн до 1 млрд евро, в Московском регионе – минимум в 3 раза выше.

За последний квартал продажи Atria заметно подросли, наибольшее увеличение реализации наблюдается в категориях «сосиски» и «сыровяленые колбасы», рассказал представитель ООО «ТД «Интерторг» (управляет сетями Spar, «Народная 7Я семья», «Идея»). В сети «Пятерочка» в категории «мясные деликатесы и замороженная продукция» продажи Atria в III квартале 2016 г. достигли максимума за несколько лет, рассказал представитель X5. В «Ленте» и «Дикси» стабильный спрос на продукцию «Пит-продукт» и «Кампомос», говорят представители сетей. Летом 2016 г. компания провела в Петербурге заметную рекламную кампанию бренда «Пит-продукт», что позволило увеличить продажи всего ассортимента этой торговой марки, объясняет Линдхольм.