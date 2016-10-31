Выкуп с опережением

МТС объявила выкуп у миноритариев акций на 4,9 млрд руб., следует из ее сообщения. Она выкупит до 24,8 млн обыкновенных акций (1,24% уставного капитала). МТС согласна выкупить акции по цене в диапазоне от 199 до 229 руб. за бумагу (от $6,31 до $7,27 за каждую депозитарную акцию – ADS, представляющую две обыкновенные акции). До 1 декабря 2016 г. акционер сможет подать заявку на любое количество из принадлежащих ему акций, указав цену продажи внутри этого диапазона либо согласившись продать их по итоговой цене реализации, какой бы она ни была. Эта цена будет едина для всех акций и будет равна минимальной цене, по которой МТС сможет выкупить бумаги на всю сумму 4,9 млрд руб.

28 октября на Московской бирже акция МТС стоила 213,30 руб. Эта цена находится примерно в середине предлагаемого МТС диапазона. Нижняя цена диапазона предполагает дисконт к цене 28 октября в размере 6,7%, верхняя – премию в размере 7,4%. Но на Московской бирже торгуется очень немного бумаг МТС, и из-за низкой ликвидности они стоят дешевле, чем акции, представленные в ADS. В пятницу одна ADS стоила $7,17, немногим меньше верхней цены диапазона, – премия составила бы лишь 1,4%, тогда как нижняя цена предполагает дисконт в 12%.

Угроза штрафа МТС является фигурантом расследования регуляторов США и Нидерландов по делу о коррупции в Узбекистане наряду с Vimpelcom Ltd. и TeliaSonera. Vimpelcom Ltd. в начале года уже заплатил им штраф в $795 млн, а TeliaCompany (бывшая TeliaSonera) в сентябре объявила, что может заплатить штраф в $1,4 млрд. Итоги расследования против МТС пока не известны.

Несмотря на все это, объявление о выкупе увеличило цену акций МТС в Нью-Йорке так, что она вышла за рамки диапазона цен выкупа – на 6,5% до $7,64. В Москве вчера цена акции МТС поднялась на 4,78% до 223,5 руб.

Мажоритарный акционер МТС – АФК «Система» не будет подавать заявки на выкуп, но МТС выкупит у нее по той же цене пакет акций, пропорциональный размеру выкупа, на сумму до 5,065 млрд руб. Таким образом, суммарно МТС потратит на buy-back до 9,965 млрд руб. В результате доля «Системы» в капитале МТС после завершения программы приобретения акций не должна измениться. МТС и АФК уже заключили соответствующую сделку по продаже до 1,27% МТС, точные параметры выкупа будут определены по итогам программы выкупа акций, говорится в их сообщениях.

Ранее МТС объявляла, что в ближайшие три года может выкупить свои акции на сумму до 30 млрд руб., после чего погасить их для обеспечения доходности акционерам. Выкупленные акции МТС намерена погасить, но может держать их на балансе дочерних компаний продолжительное время, уточнил вчера представитель МТС Дмитрий Солодовников. По его словам, часть выкупленных акций оператор может использовать «для внутрикорпоративных целей».

Цена обыкновенных акций МТС в ADS выше, чем на Московской бирже, и для держателей расписок участие в обратном выкупе менее интересно при прочих равных, отмечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Не исключено, что МТС страхует себя на случай падения цены – если результаты будут не лучшими, это окажет давление на цену и стимулов участвовать в buy-back у акционеров будет больше, отмечает он.

По итогам III квартала от МТС ожидают достаточно слабой отчетности из-за выхода компании из Узбекистана и сложной рыночной конъюнктуры, говорит аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. Выкуп акций может заметно сгладить волатильность котировок за этот период, считает он.

Ранее аналитики Райффайзенбанка прогнозировали, что МТС объявит выкуп акций одновременно с объявлением результатов III квартала 2016 г. Выкуп акций может стать «подсластителем» для инвесторов, полагают аналитики Райффайзенбанка. Они ожидают слабых результатов МТС в III квартале: по их оценкам, выручка оператора год к году может снизиться из-за плохих показателей в Армении и Туркмении и ухода с рынка Узбекистана. Раскрыть результаты III квартала МТС планирует 17 ноября, говорит Солодовников.