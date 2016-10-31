Одна таблетка по цене двух

Продающийся в США препарат от мигрени трексимет (Treximet) состоит из двух активных компонентов – суматриптана и напроксена. Кендалл Джек, 50-летняя домохозяйка из Мемфиса, пришла в ужас, когда ее медицинская страховка перестала покрывать покупку этого лекарства и выяснилось, что за упаковку из девяти таблеток ей придется платить $750, а не $20, как раньше. «Девять таблеток не могут стоить $750. Это жестоко», – возмущается она. Теперь Джек покупает по отдельности препараты-аналоги, из которых состоит трексимет. Покупку этих лекарств ее страховка покрывает полностью.

По данным Truven Health Ana­ly­tics, упаковка из девяти таблеток трексимета стоит $728,67. Страховые компании за счет системы скидок платят за этот препарат гораздо меньше – около $353. По подсчетам сервиса GoodRx, сравнивающего цены на лекарства в разных аптеках, покупка суматриптана и напроксена по отдельности обойдется пациенту примерно в $19.

При этом не существует доказательств того, что трексимет лечит мигрень эффективнее, чем одновременный прием суматриптана и напроксена. В ходе клинических испытаний, предшествовавших регистрации трексимета, его действие сравнивалось с эффектом от приема отдельно суматриптана, напроксена и плацебо.

Представитель Pernix The­ra­peu­tics Holdings, производителя трексимета, заявил, что объединение суматриптана и напроксена было направлено на удовлетворение нужд пациентов, страдающих мигренями, и посоветовал Джек обращаться напрямую в компанию, чтобы получить упаковку препарата за $20.

Фармкомпании действительно иногда выпускают купоны, чтобы снизить доплаты пациентов за некоторые лекарства, но в конечном итоге пациенты все равно заплатят полную цену, хоть и косвенно, уверен Майкл Ри, гендиректор Rx Savings Solutions, помогающей пациентам найти дешевые аналоги дорогих лекарств. «Страховые компании повышают премии, или эти расходы перекладываются на работодателей», – объясняет он.

Трексимет не единственное лекарство, стоящее в разы дороже приобретаемых по отдельности его компонентов. По данным GoodRx, такие же препараты есть в ассортименте Valeant Pharmaceuticals In­ter­national, Horizon Pharma и Vi­vus. Их представители указали, что прием одной таблетки вместо нескольких удобнее для пациента. Кроме того, это право врачей назначать пациентам лекарства, которые они считают более подходящими, заявили собеседники The Wall Street Journal.

Правда, по словам Ри, не только пациенты, но и врачи часто не знают о существовании более дешевых аналогов. «Разобраться в стоимости лекарства для пациента, учитывая многообразие страховых программ, существующих в США, очень сложно», – отмечает педиатр из Калифорнии Ананд Раджани. Шерон Оррандж, терапевт из Keck Medical Center и консультант в GoodRx, говорит, что старается информировать своих пациентов о существовании дешевых дженериков – заменителей и компонентов брендовых лекарств. Для многих экономия получается существенной: по словам Оррандж, некоторые из ее пациентов на сэкономленные таким образом деньги смогли позволить себе походы в спортзал, а то и путешествия.

Перевела Надежда Беличенко