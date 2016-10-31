«Магнит» вновь порадует акционеров

Совет директоров крупнейшего в России ритейлера «Магнит» рекомендовал акционерам компании утвердить выплату 11,926 млрд руб. дивидендов за девять месяцев 2016 г. Внеочередное собрание акционеров, в повестку дня которого включен этот вопрос, состоится 8 декабря, сообщила компания. Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев 2016 г. снизилась на 5,4% до 40,9 млрд руб. Ритейлер уже выплатил дивиденды за первое полугодие 2016 г. – 8 млрд руб. «Мы созревшая компания, мы должны платить дивиденды и спокойно развиваться», – говорил в октябре основной владелец ритейлера – Сергей Галицкий. Интерфакс

Господдержка иностранной уникальности

Сельхозпроизводители могут получить господдержку при покупке зарубежной сельхозтехники, не имеющей аналогов в России. Проработать вопрос о возможности оказания такой поддержки правительство поручило Минсельхозу и Минфину по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. О результатах необходимо доложить в правительство до 16 декабря 2016 г. Интерфакс

JTI затянуло дымом

Табачный концерн Japan Tobacco International (JTI) сообщил о сокращении отгрузок на российском рынке в III квартале 2016 г. на 10,3% год к году. Снижение продаж в России компания объяснила падением российского табачного рынка на 6,6% за отчетный период и усилением конкуренции в нижнем ценовом сегменте. В итоге доля JTI на российском рынке снизилась на 0,7 процентного пункта в натуральном выражении и на 0,4 п. п. в деньгах – до 33,2 и 34,5% соответственно. Общие отгрузки компании в III квартале выросли на 0,1% до 104,5 млрд сигарет, за девять месяцев – на 2,9% до 304,2 млрд; выручка увеличилась на 2,2% за квартал до $2,8 млрд и на 3,1% в январе – сентябре до $8,06 млрд. Интерфакс

Biocad выиграла спор у Roche

Суд Шри-Ланки отказал в удовлетворении требований швейцарской Hoffmann-La Roche, которая настаивала на запрете продажи российских противоопухолевых лекарств от Biocad в этой стране и на аннулировании их регистрации. Об этом сообщила российская фармкомпания. В марте 2016 г. Roche обратилась в суд на территории Шри-Ланки с иском против местного дистрибутора препаратов трастузумаб и бевацизумаб, которые производит Biocad. Швейцарская компания заявила о нарушениях в порядке регистрации этих лекарств, а также их неэффективности и небезопасности, ссылаясь на отсутствие клинических исследований. Ведомости

Inkerman недобрала урожай

ГК Inkerman International в 2016 г. собрала 11 100 т винограда в Крыму – в среднем это соответствует показателям предыдущего года, сообщила компания. Ранее представитель Inkerman отмечал, что компания рассчитывала собрать 14 000 т винограда. Интерфакс