Национальный ответ

Владимир Путин в понедельник провел в Астрахани заседание президентского совета по межнациональным отношениям. Помимо членов совета (его ответственный секретарь – замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов) в нем участвовали первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, министр образования Ольга Васильева, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и астраханский губернатор Александр Жилкин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который на сайте Кремля все еще значится зампредом совета, на заседании отсутствовал.

Материалы и повестку готовили сотрудники администрации президента, в том числе из курируемого Кириенко управления внутренней политики, сказал «Ведомостям» один из участников совещания. Астрахань была выбрана в качестве места проведения заседания как регион, где удачно выстроен баланс межнациональных отношений, поясняет человек, близкий к руководству области: «Из миллиона жителей – 700 000 русские и русскоязычные славяне и 300 000 мусульмане. Среди них и татары, и казахи, и представители других народностей Средней Азии. Всего в области проживает свыше 100 национальностей».

Средства уже есть Действующая ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014−2020 годы)» имеет предельный объем финансирования в 6,766 млрд руб. (4,582 млрд руб. – за счет федерального бюджета).

Открывая заседание, Путин напомнил, что межнациональное согласие является «важнейшим условием существования самого государства», и констатировал, что оценка населением усилий власти в этом направлении растет: «Почти 80% граждан страны считают отношения между людьми доброжелательными и нормальными. Несколько лет назад так оценивали только 55%». Неплохо обстоят дела и с российской миграционной политикой, которая основывается на «тысячелетней истории формирования многонационального государства», отметил президент. Европейский же опыт он назвал «не самым лучшим», проиллюстрировав это примером «одной из европейских стран», где суд якобы оправдал мигранта, изнасиловавшего ребенка, на основании того, что приезжий плохо знал местный язык (в действительности дело мигранта из Ирака было отправлено верховным судом Австрии на новое рассмотрение, а подсудимый остался под стражей. – «Ведомости»). «В голову не может прийти, что они творят», – возмутился Путин.

Президент также напомнил, что правительство готовит профильную госпрограмму, которая должна стать «единым магистральным документом» для всех, кто занимается реализацией стратегии нацполитики. Однако вопрос об отдельной структуре, которая занялась бы координацией национальных вопросов на федеральном уровне, пока не решен, признал Путин: «Их только на федеральном уровне более 10 плюс структуры в регионах и муниципалитетах. Но взаимодействие между ними подчас крайне низкое, неэффективное, не налажено и постоянное сотрудничество с научными и экспертными организациями». Еще один важный вопрос – культурная и социальная адаптация мигрантов, этим на федеральном уровне тоже пока не занимаются, сказал президент. В ответ руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что его ведомство готово заняться этим вопросом, если такое решение примет правительство.

Подытоживая прозвучавшие на заседании предложения, Путин поддержал инициативу подготовить закон о российской нации: «Прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать». Основой для такого закона, по мнению президента, может стать стратегия по развитию национальных отношений. Кроме того, он поддержал предложение провести год единства российской нации.

Это очень неоднозначное предложение и далеко не первое, в комитет уже вносились подобные законопроекты, вспоминает член комитета Госдумы по делам национальностей коммунист Валерий Рашкин. «Малые народы всегда очень трепетно относятся к умалению значения национальности, в таком вопросе не стоит рубить с плеча. До сих пор представители многих народов неоднозначно относятся к тому, что из паспорта убрали графу «национальность». Стоит посмотреть, как вопросы развития национальностей решали в СССР – там были одни из лучших в мире законов по этим вопросам», – советует коммунист.