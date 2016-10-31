Статья опубликована в № 4194 от 01.11.2016 под заголовком: Слова

Сергей Лавров

«Все остальные боевики, которые находятся в Восточном Алеппо, так или иначе, вольно или невольно являются сообщниками «Джебхат ан-Нусры».

Министр иностранных дел России считает, что «закрывать глаза на бесчинства этих экстремистов» из запрещенной в России организации больше нельзя. («РИА Новости»)

Вадим Потомский

«Памятник сдачи дать не может. Памятник от этого не растает, хуже он не станет, естественно, все это уберут, помоют, почистят».

Как сообщил губернатор Орловской области, полиция нашла человека, который надел мешок на голову памятника Ивану Грозному. («РИА Новости»)

Борис Титов

«Это бюджет медленного угасания, при таких темпах роста мы будем катастрофически стагнировать».

По мнению бизнес-омбудсмена, проект бюджета-2017 направлен на стабильность госфинансов, но не учитывает интересов ни бизнеса, ни населения. («Ведомости»)