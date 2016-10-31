Верный перевозчик

В разделе «риски» проспекта евробондов аэропорт «Домодедово» указал, что S7 Group (включает авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») в первом полугодии обеспечила ему 39,3% пассажирского трафика, в 2015 г. доля S7 была 29,8%. Изменение стратегии S7, закрытие или перенос части ее маршрутов, снижение пассажиропотока, финансовые трудности и неплатежеспособность могут иметь серьезный негативный эффект на бизнес аэропорта, его финансовое состояние, операционные результаты и планы развития, объясняет эмитент риск концентрации (бонды выпустит ирландская структура «Домодедово» DME Airport Ltd.).

При этом S7 обеспечила «Домодедово» соответственно 15 и 12% всех доходов в первом полугодии 2016 г. и 2015 г., говорится в проспекте. Правда, 16–17% доходов аэропорта приходится на неавиационные услуги (гостиница, паркинг, сдача в аренду торговых и офисных площадей), которые не связаны с бизнесом авиакомпаний. Из авиационных доходов «Домодедово» в первом полугодии (всего 15 млрд руб.) 18% пришлось на S7, в 2015 г. (32,7 млрд руб.) – 14,5%, следует из отчетности по МСФО кипрской DME Ltd. (головная компания аэропорта). Для сравнения: в 2015 г. доля второго тогда по величине его клиента, «Трансаэро», в авиационных доходах составляла 7,3%.

Спор о тарифах В этом году «Домодедово» первым и сильнее других московских аэропортов подняло тарифы, которые перестала регулировать ФАС (на 15–42%, стоимость обслуживания одного узкофюзеляжного самолета выросла на 12 000 руб., или 20%). S7 активнее других высказывалась как против дерегулирования услуг аэропортов, так и против роста тарифов. «У нас с S7 деловые и прагматичные отношения, каждый отстаивает свой бизнес-интерес: что для аэропорта доход, то для авиакомпании расход. При этом год от года объем растет – разве это не показатель динамики развития отношений?» – говорит представитель «Домодедово».

«В настоящее время у нас нет планов переносить свои московские рейсы из аэропорта «Домодедово», – говорит представитель S7.

«Базовая авиакомпания в аэропорту всегда имеет специальные условия. За обслуживание одного рейса она может платить вдвое меньше, чем небазовый перевозчик, а если мы берем иностранные авиакомпании, которые платят в валюте, то разница может быть еще больше», – говорит топ-менеджер российской авиакомпании. В Московском авиаузле конкурентная среда, поэтому и отношения между авиакомпаниями и аэропортом всегда основаны на рыночных механизмах, а не преференциях, говорит представитель «Домодедово». Безусловно, настройка условий работы каждой авиакомпании индивидуальна, но это не вопрос уступок: например, некоторые авиакомпании, в том числе и S7, не пользуются услугами всех провайдеров группы «Домодедово», а развивают собственные услуги в аэропорту – регистрацию пассажиров, уборку, доставку экипажей, продолжает он. Стоит учесть, что оплата может идти за доступ к инфраструктуре услуг, а не за сами услуги, логично, что стоимость доступа ниже, в связи с разными бизнес-моделями авиакомпаний будет и разная выручка при сравнимых объемах пассажиропотока, добавляет он.

В 2013 г. «Домодедово» в материалах подчеркивало, что база его перевозчиков – самая диверсифицированная среди московских аэропортов, он меньше, чем «Шереметьево» и «Внуково», зависит от одной авиакомпании. Доля S7 в трафике выросла благодаря ее бурному росту на фоне общего падения пассажиропотока «Домодедово» (уходу «Трансаэро» и некоторых иностранных авиакомпаний), отмечает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Федор Борисов. «Рост авиакомпании, тем более развивающей хабовую модель, – это плюс для аэропорта – она обеспечивает постоянный доход и дает новые возможности для развития. С другой стороны, на бизнес аэропорта проецируются риски крупного клиента, а позиция последнего в переговорах усиливается, например о стоимости обслуживания. Чем меньше зависимость от одного клиента, тем меньше риски – это верно для любого бизнеса», – рассуждает он. S7 в январе – сентябре нарастила перевозки на 20,7% до 10,1 млн человек, трафик «Домодедово» снизился на 8,7% до 22,2 млн человек.

«Зависимость авиакомпании и аэропорта взаимная, конечно, S7 мобильнее и теоретически может перейти во «Внуково», но техническая база и партнеры по альянсу – в «Домодедово», все сотрудники живут вокруг аэропорта. Риски аэропорта только в том, что если S7 обанкротится (а этого не произойдет), то его бизнес-модель рассыплется через год», – говорит топ-менеджер российского перевозчика. Air France обеспечивает аэропорту Шарль де Голль в Париже примерно 55% пассажиров. А, например, «Аэрофлот» в 2015 г. обеспечил 83,4% пассажиропотока «Шереметьево». Риски аэропорта в такой концентрации только в возможном ухудшении финансового состояния якорного перевозчика, согласна партнер Strikitsa Consulting Валентина Каледина.