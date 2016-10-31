Бюджет стагнации

Сокращение расходов бюджета продлится 18 лет, ожидает Минфин в долгосрочном прогнозе бюджетной системы. Ее доходы и расходы к середине 2030-х снизятся до уровня начала 2000-х

Расходы бюджетной системы в соотношении с ВВП будут последовательно сокращаться в ближайшие 18 лет из-за сокращения доходов при условии достижения дефицита менее 1% ВВП после 2020 г., следует из проекта долгосрочного бюджетного прогноза Минфина до 2034 г., который правительство внесло в Госдуму.

Расчеты сделаны исходя из прогноза экономической стагнации – инерционного варианта развития, не предполагающего существенных изменений социально-экономической политики. Долгосрочный прогноз уместился на девяти страницах, пять из которых посвящено описанию необходимости составления долгосрочного прогноза. Пока он содержит только часть информации, говорится в документе, и будет дорабатываться.

При неизменности налогового законодательства доходы бюджетной системы будут снижаться – с 33,3% ВВП в 2016 г. до 29,9% ВВП в 2034 г. Сильнее всего сократятся доходы федерального бюджета, который потеряет пятую их часть: с текущих 16,1% ВВП они снизятся до 13,1% ВВП.

Таким образом, ресурс бюджетной системы к середине 2030-х вернется к уровню начала 2000-х гг. (30–31% ВВП составляли ее доходы в 2001–2003 гг.).

Доходы федерального бюджета будут снижаться прежде всего из-за сокращения нефтегазовой ренты почти на треть (с 5,8 до 3,6% ВВП) – из-за стабилизации цены нефти на низком уровне, низких темпов роста добычи и экспорта нефти и увеличения льгот по НДПИ и экспортной пошлины. Но и не связанные с нефтью и газом доходы тоже будут снижаться, в том числе из-за старения населения, что повлечет сокращение поступлений в Пенсионный фонд.

Если вслед за доходами не сокращать расходы, а оставить их на уровне 2016 г. (37,3% ВВП), то дефицит бюджетной системы вырастет с 4% ВВП в 2016 г. до 8% ВВП в 2030 г., говорится в документе. При этом все большая доля расходов будет направляться на обслуживание госдолга, а неизменность доли пенсионных расходов будет сопровождаться сокращением пенсий. Это создает риски для экономической безопасности страны, предупреждает Минфин: чтобы такого не допустить, нужно как можно скорее привести расходы в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями.

Скорейшему приведению в соответствие и будут посвящены три ближайших года, в течение которых дефицит федерального бюджета планируется ежегодно сокращать на 1 п. п. ВВП до 1% в 2020 г., а затем заключить в жесткие рамки бюджетного правила. Расходы бюджетной системы согласно прогнозу сокращаются с 37,3% ВВП в 2016 г. до 30,5% ВВП в 2034 г., в том числе расходы федерального бюджета – почти на треть: с 19,8 до 13,9% ВВП. Планируемое к середине 2030-х гг. соотношение расходов бюджетной системы к ВВП соответствует уровню начала и середины 2000-х гг. (30% ВВП они превысили в 2002 г.). Расходы федерального бюджета ниже 14% ВВП были только в 1999 г.

Помимо сокращения расходов прогноз показывает необходимость расширения в перспективе налоговой базы, говорится в документе: за счет снижения доли теневого сектора, улучшения администрирования, отмены неэффективных льгот. Это позволит обеспечить ускорение потенциальных темпов роста экономики за счет увеличения доли частных инвестиций, резюмирует Минфин.

Правда, судя по экономическому прогнозу, на основе которого сделан прогноз бюджетный, увеличением потенциала роста экономика не воспользуется. Средний темп ее роста в 2017–2020 гг. составит 1,6%, в следующие пять лет – 2,1%, затем в 2026–2030 гг. – в среднем 2% и в 2031–2035 гг. – 1,8%. Цена нефти в этом варианте прогноза со средних $40,2/барр. в год в 2017–2020 гг. увеличивается до среднегодовых $52,8 в 2031–2035 гг. Это «базовый» вариант долгосрочного прогноза социально-экономического развития, говорится в документе. Он исходит из сохранения цены нефти в $40/барр. в реальном выражении до 2035 г. (в номинальном нефть дорожает примерно на $1 в год). Впрочем, более реалистичный, по мнению Минэкономразвития, тренд цены нефти с ростом до $76,7 в 2035 г. (вариант прогноза «базовый плюс») в развитии экономики мало что изменит: среднегодовые темпы ее роста в двух вариантах почти не отличаются – 1,8% в первом случае и 2% во втором (в среднем за 2016–2035 гг.). Долгосрочный прогноз и стратегия социально-экономического развития сейчас также находятся в стадии разработки, сообщает Мин­экономразвития.