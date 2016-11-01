Суд ввел наблюдение в таможенном брокере «Сервис-терминал»

Арбитражный суд Ярославской области ввел процедуру наблюдения в компании «Сервис-терминал», следует из протокола на сайте суда. Временным управляющим назначен Владимир Корнилов, следующее заседание – 21 марта 2017 г. «Сервис-терминал» был таможенным представителем «Газпром нефти» и оплачивал таможенные пошлины компании. Весной 2016 г. «Газпром нефть» уведомила брокера о прекращении действия договора и потребовала вернуть авансы. Компания объясняла тогда, что оптимизирует бизнес-процессы, и решила самостоятельно проводить платежи. В июне 2016 г. «Сервис-терминал» подал заявление о собственном банкротстве. Сайт компании не работает, телефоны не отвечают. «Газпром нефть» в конце июля подала к брокеру иск на 10,4 млрд руб. в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Процесс приостановлен по инициативе «Газпром нефти», говорит представитель компании. Оснований для оспаривания процедуры наблюдения компания, по ее словам, не усматривает, со стороны «Сервис-терминала» не поступало средств в счет погашения долга.

Чей сервис ООО «Сервис-терминал» принадлежит московскому бизнесмену Алексею Коновалову через ЗАО «РТК «Ресурс» и УК «Эгида». Коновалов – руководитель 48 компаний и соучредитель 129 (все данные «СПАРК-Интерфакса»).

«Сервис-терминал» прекратил хозяйственную деятельность и согласно приказу ФТС был исключен из реестра таможенных представителей в августе. Заявление об исключении подала сама компания, следует из документов ФТС. У должника есть основные средства на сумму 4,3 млн руб., материалы (373 000 руб.), деньги (9 млн руб.), дебиторская задолженность (10,2 млрд руб.), пояснил его представитель на суде. Он выразил сомнения в ликвидности части дебиторской задолженности, следует из протокола. «Сервис-терминал» не передал документы, информации о должниках и активах нет, сообщил «Ведомостям» Корнилов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. «Сервис-терминал» подал два иска о взыскании в общей сложности 2,6 млрд руб., в том числе 2,3 млрд руб. по договору займа с ООО «Интерком капитал». В 2011 г. «Сервис-терминал» дал в долг ООО «Форт стэйтон» 2 млрд руб. на три года. В 2014 г. долг был переведен на «Интерком капитал».

У «Сервис-терминала» есть задолженность перед Центральной энергетической таможней (83,5 млн руб.) и Белгородской таможней (8 млн руб.), сообщил его представитель в суде. Задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами по оплате труда работников нет, следует из протокола суда. Активов должника недостаточно для погашения задолженности, говорится в документах. Выручка компании в 2015 г. – 244 млн руб., чистая прибыль – 165 млн руб., активы – 12,5 млрд руб., из которых 11,1 млрд – дебиторская задолженность. Пассивы – 12,5 млрд руб., включая краткосрочные обязательства на сумму 12,4 млрд руб., следует из отчета.

Среди клиентов на сайте компании ранее были указаны ОАО «Славнефть-ЯНОС», ООО «Атомспецсервис», ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ» и др.