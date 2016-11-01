Цифры. Тенденции. События

0,7%

на столько сократился ВВП в сентябре в годовом выражении после роста, по уточненной оценке, на 0,2% в августе, говорится в мониторинге Минэкономразвития. С исключением сезонного фактора ВВП снизился на 0,2%. Последний раз сезонно очищенная динамика ВВП была в минусе, по данным министерства, в апреле. За январь – сентябрь экономика, по расчетам министерства, снизилась на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2015 г. В сентябре ухудшилась ситуация в промышленности, говорится в докладе, сезонно сглаженный индекс производства после августовского роста (0,3%) снизился на 0,2%. С другой стороны, выросли на 1,5% реальные доходы населения, на этом фоне впервые с начала 2015 г. вырос оборот розничной торговли – на 0,1% с исключением сезонного фактора. По итогам 2016 г. министерство ждет снижения ВВП на 0,5–0,6%. Интерфакс

Риски сохраняются

Инфляционные ожидания в октябре продолжили снижаться, но их неустойчивость указывает на сохранение инфляционных рисков и подтверждает обоснованность умеренно жесткой денежно-кредитной политики, отмечает ЦБ по результатам исследования, проведенного по его заказу. Интерфакс

$140 млрд

потратит Китай до 2020 г. на переселение беднейших жителей из малонаселенных районов страны, сообщила Комиссия по национальному развитию и реформам КНР. Финансирование предоставят государственные China Development Bank (Банк развития Китая) и The Agriculture Development Bank of China (Банк сельскохозяйственного развития Китая), сообщает BBC. Интерфакс

Банк вместо ФНС

Премьер Дмитрий Медведев подписал документ о начале с 1 ноября эксперимента по дистанционной регистрации бизнеса через Сбербанк и ВТБ. Сделать это смогут ООО, которые полностью принадлежат одному лицу, и индивидуальные предприниматели, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Эксперимент рассчитан на 2017 г. Интерфакс