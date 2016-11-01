Тимченко продал долю в «Петромире»

Тимченко продал 50% в компании «Петромир», владеющей лицензией на разведку и добычу углеводородного сырья на Ангаро-Ленском и Левобережном газоконденсатных месторождениях в Иркутской области. Volga Group, управляющая активами Тимченко, больше не является акционером «Петромира», передал «Интерфакс». Актив не был профильным для Volga Group, объяснил представитель компании «Ведомостям». Стратегия в отношении актива предусматривала его продажу, переговоры с различными претендентами периодически возникали на протяжении последних нескольких лет, добавил он. «Сделку с покупателем закрыли на прошлой неделе на хороших условиях», – сказал представитель. Покупателя и детали сделки Volga Group не раскрывает.

Сейчас ООО «Петромир» принадлежит АО «АМК холдинг» (99,99%) и Александру Кропоткину, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». «АМК холдинг» зарегистрирован 12 сентября, его владелец также Кропоткин. Ранее 100% «Петромира» было у Petromir (UK) Limited, бенефициарами которой, по данным «Ведомостей», были Тимченко и предприниматель из Башкирии Анатолий Оружев. Связаться с Оружевым и Кропоткиным не удалось.

Лицензионные участки расположены примерно в 460 км к северу от Иркутска. Общие запасы газа Ангаро-Ленского и Левобережного месторождений по категории С1 + С2 – 1,273 трлн куб. м. Не ясно, как новый собственник будет их монетизировать, говорит аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. Главное преимущество «Петромира» было в том, что его участки находятся относительно недалеко от Ковыктинского месторождения. Была идея подключить Ангаро-Ленское к трубе, которая пойдет с Ковыкты, помнит Кокин. Но она не была реализована. Теперь Ковыкта – основа ресурсной базы Иркутского центра газодобычи «Газпрома» для заполнения строящегося трубопровода «Сила Сибири». Вряд ли концерн будет заинтересован принимать в газопровод сырье чужих месторождений, полагает аналитик.

В 2013 г. у «Петромира» были планы построить завод по сжижению природного газа на 700 000 т в год с возможным увеличением до 3,5 млн т. Но газопереработку логично строить там, где есть транспортная инфраструктура, указывает Кокин. Потенциал добычи «Петромира» – 30 млрд куб. м, знает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Но в регионе нет достаточного спроса ни на газ, ни на продукты газохимии, указывает он. Кроме того, уже строится Амурский ГХК.

Инвестиции, связанные с открытием месторождений, «Петромир» оценил в $200 млн. Продавец, вероятно, вернул свои вложения с некоторым процентом, считают Нестеров и Кокин.