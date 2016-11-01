Юниоры разбурят недра

Минэкономразвития подготовило концепцию развития юниорных геолого-разведочных компаний в России. С ее содержанием удалось ознакомиться «Ведомостям». Представитель министерства подтвердил содержание документа, отметив, что он отправлен в правительство. В целом документ был одобрен Минэнерго и Минприроды, но есть и свои предложения, говорят их представители. Представители Минфина и Банка России не ответили на запрос «Ведомостей».

Задачи юниорных компаний – геологическое изучение недр с целью поиска полезных ископаемых и открытия месторождения, привлечение инвестиций, развитие технологий в геологоразведке.

Расходы бюджета на поиск полезных ископаемых снижаются. Так, в прошлом году они упали на 19% до 31,8 млрд руб., говорится в концепции. Не выручают и частные компании. На те же 19% – до 230,8 млрд руб. – в 2015 г. упали и внебюджетные инвестиции в поиск углеводородного сырья, следует из концепции. Директор по работе с горнорудной промышленностью American Appraisal Russia Михаил Лесков отмечает, что почти все разрабатываемые месторождения были открыты еще в советское время. Все это время продолжалась их разработка, поэтому восполнение запасов необходимо.

Нужно создавать условия для привлечения частного капитала в геологоразведку, считает Минэкономразвития. В мире до 40% затрат на геологоразведку приходится на долю юниорных компаний. Такие компании привлекают рисковый капитал, в том числе используя биржевые площадки. Сейчас в России фактически нет юниорных компаний из-за высоких геолого-разведочных рисков и административных барьеров, говорится в концепции.

Юниорные компании нужны рынку, соглашается топ-менеджер крупной горнодобывающей компании. Геологоразведка на начальных этапах не требует больших инвестиций, а если запасы подтверждаются и требуется больше вложений, всегда можно привлечь крупного партнера, говорит собеседник «Ведомостей». К тому же крупные компании всегда заинтересованы в том, чтобы кто-то сделал за них грязную работу по поиску и выявлению перспективных участков.

Минэкономразвития предлагает следующие критерии юниорных компаний. Они не имеют прямого государственного участия, а участие госкомпаний в них ограничено 25% акций. Минприроды не согласно с этим: государственное участие полностью убивает юниорное движение, следует из письма статс-секретаря, заместителя министра Светланы Радченко (с документом ознакомились «Ведомости», представитель Минприроды подтвердил его содержание). Юниоры не должны быть взаимозависимыми с компаниями, которые уже ведут разведку и добычу. Но это самая главная категория инвесторов, считает Лесков: «Это требование исключает привлечение долевого финансирования со стороны более крупной компании, ведущей геолого-разведочные работы и добычу, в разные юниорные проекты, что затрудняет поддержку юниоров».

Как за рубежом В Канаде с 2005 по 2014 г. на юниоров пришлось 75% всех открытых месторождений твердых полезных ископаемых, их ежегодные инвестиции – около $1,7 млрд, следует из документа. В Австралии доля юниоров (их капитализация, как правило, не превышает $22,4 млн) в общем количестве открытых месторождений увеличилась с 55% в 1994–2003 гг. до 66% в 2004–2013 гг.

Юниорная компания может продать открытое месторождение в течение двух лет, если не получается, то может обратиться к государству, которое выставит месторождение на аукцион. Она также сама может получить лицензию на разведку и добычу на открытом месторождении. Но тогда компания лишается юниорного статуса, а следовательно, и льгот, говорится в письме Радченко.

Согласно документу для юниорных компаний будут разработаны механизмы выхода на биржу. Площадкой может стать IPOboard. Она позволяет привлекать венчурный, институциональный и частный капитал для инновационных компаний малой и средней капитализации.

Московская биржа поддерживает идею создания юниорных компаний, говорит ее представитель: «На первых стадиях будет задействована партнерская площадка IPOboard, которая выступает инкубатором для компаний pre-IPO стадии. В долгосрочной перспективе проект может стать механизмом привлечения инвестиций в отрасль, а при переходе юниоров к стадии добычи у них может появиться потенциал для листинга».

Юниорным компаниям будут компенсированы затраты при выходе на биржу, будут предоставляться кредиты по льготной ставке под залог торгуемых акций. Капитализация российских юниорных компаний в среднем может составлять $10–20 млн, считает директор Small Letters Виталий Крюков.

Предлагается создать Фонд развития юниорных геолого-разведочных компаний (по аналогии с РФПИ). Его цель – создать первичный спрос на акции юниорных компаний, привлекать инвестиции. Источники средств фонда – затраты на проведение аукциона на открытое юниорной компанией месторождение, средства недропользователей, например платежи при нарушении или невыполнении лицензионных обязательств. Пока нет четкого понимания по источникам пополнения фонда, а также механизмам финансовой поддержки юниоров, признает Минприроды в письме.

Минэкономразвития также предлагает ряд мер поддержки юниорных компаний, в том числе налоговые льготы. Нужно также открыть данные о недрах. Это уменьшит затраты юниорных компаний на изучение недр и позволит открывать больше месторождений, пишет министерство. Сейчас в России доступ к геологической информации ограничен, что приводит к тому, что значительная часть геологических данных просто заморожена в архивах.

Развитие этого направления будет зависеть от доверия инвесторов к юниорным компаниям: за рубежом бывали случаи мошенничества с запасами, финансовыми показателями, рассказывает Крюков. В целом интерес инвесторов к российскому нефтегазовому рынку высокий, говорит он. За последние годы в металлургической отрасли не было крупных открытий, поэтому создание юниорных компаний необходимо, отмечает аналитик БКС Олег Петропавловский. Но есть проблема с кадрами: в России не хватает геологов, при том что большинство работает в крупных компаниях, добавляет он.