«Лукойл» увеличит добычу на Каспии

«Лукойл» ввел в промышленную эксплуатацию месторождение им. В. Филановского в Каспийском море, сообщила компания. Его извлекаемые запасы по категории С1 + С2 – 129 млн т нефти и 30 млрд куб. м газа. На проектный уровень добычи – 6 млн т нефти в год – планируется выйти к 2019 г., заявил президент компании Вагит Алекперов. Суммарный объем инвестиций в проект превысит 250 млрд руб., 150 млрд компания уже вложила. Нефть «Лукойл» будет экспортировать, а попутный газ – перерабатывать на заводе «Ставролен», поставлять на собственные энергогенерирующие мощности и в трубопроводную систему «Газпрома». Ведомости, Интерфакс

«Интер РАО» сменила финдиректора

Совет директоров «Интер РАО» поручил досрочно прекратить полномочия члена правления, руководителя финансово-экономического центра Дмитрия Палунина, сообщила компания. Вместо него с 29 октября в правление вводится новый руководитель центра – Евгений Мирошниченко, избранный на пять лет. При этом Палунин остается советником предправления компании. Интерфакс

Инвесторы ждут приватизации НМТП

Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) дорожают второй день подряд и обновили максимум с декабря 2007 г. на ожиданиях приватизации госпакета (20%) компании. На Московской бирже их стоимость 31 октября выросла на 8,41%, в прошлую пятницу бумаги прибавили 6,8%. Минэкономразвития получило заявки от потенциальных инвестконсультантов, итоги отбора будут подведены не раньше середины ноября, сказал представитель министерства. Интерфакс

Минэнерго снижает прогноз по добыче нефти

Минэнерго после совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича 19 октября в очередной раз скорректировало проект Энергостратегии до 2035 г., убрав из нее ориентир по добыче нефти в 560 млн т и снизив прогноз по цене на нефть со $105 до $100 за баррель. Как говорится в последнем проекте Энергостратегии, размещенном на сайте Минэнерго, добыча должна составлять 490–550 млн т. Интерфакс

НПЗ им. Менделеева – банкрот

Арбитражный суд Ярославской области признал НПЗ им. Дмитрия Менделеева банкротом и открыл конкурсное производство на шесть месяцев, говорится в решении суда. НПЗ простаивает более года, ранее он перерабатывал 800 000 т нефти в год. Владелец НПЗ – Московский кредитный банк. ТАСС