Беспилотная страховка

С распространением беспилотных автомобилей премии страховщиков снизятся на 80%, говорится в исследовании Boston Consulting Group и Morgan Stanley (его цитирует FT). «Еще примерно пять лет страховой сектор не почувствует этих изменений, но потом они пойдут по нарастающей», – полагает старший партнер BCG Мигель Ортис. Доходы страховщиков на некоторых рынках будут сокращаться на 4% ежегодно: «Там целый коктейль из разных причин, от контроля скорости до возможностей автономного управления».

Сильнее всего пострадают страховщики развитых стран. По прогнозу BCG и Morgan Stanley, в США премии сократятся с $221 млрд в год до $74 млрд в 2040 г., в Великобритании – с $24 до $6 млрд.

«Страхование осталось в каменном веке, тогда как другие отрасли запускают космические корабли на Марс, – сказал Reuters гендиректор британской страховой компании Aviva Марк Уилсон, – нам надо строить свои космические корабли».

Но страховщики понимают, что снижение аварийности, к которой неизбежно приведет использование беспилотных автомобилей, не только удешевит полисы, но и изменит структуру рынка, открыв новые возможности. По оценке BCG и Morgan Stanley, к 2040 г. страховые полисы в основном будут покупать коммерческие игроки, например автопроизводители, а доля розничных клиентов на этом рынке сократится с 80 до 30%.

Вероятность того, что нужно будет застраховать парк Uber, выше, чем то, что это сделают владельцы личного транспорта, отмечает Ортис. По прогнозу KPMG, в ближайшие 25 лет рынок страхования личного автотранспорта сократится на 60%.

«Чем более автономными становятся автомобили, тем больше ответственности будут принимать на себя их производители или производители алгоритмов, управляющих ими, – говорит начальник отдела страховых рисков KPMG Джерри Олбрайт, – в какой-то момент автопроизводители сами начнут страховать машины».

В 2013–2015 гг. число страховых полисов на машины, оснащенные телематическими системами, в США выросло втрое до 6,8 млн, в Европе – более чем вдвое до 5,1 млн (данные консалтинговой фирмы Ptolemus).

По данным KPMG, первые беспилотные автомобили будут показаны на автосалонах в 2018–2019 гг. Volvo Car Group начнет тестировать свои беспилотные автомобили в Лондоне уже в 2017 г., пишет Reuters. Volvo, Mercedes и Google обещают, что они сами будут нести ответственность за аварии своих беспилотных автомобилей, а значит, владельцам машин нужно застраховать их только от пожара и угона.

Все автомобили Tesla будут оснащены оборудованием для автономного управления, но оплачивать страховку за аварии, которые произойдут, когда автомобиль находится в автономном режиме, компания не будет, на днях говорил ее гендиректор Илон Маск. «Это будет покрываться индивидуальной страховкой, – рассказала Market Watch представитель Tesla. – К беспилотным автомобилям нужно относиться как к лифтам в зданиях: не несет же Otis ответственность за все лифты в мире».

«Мы ожидаем, что доля, например, рисков кибератак [в структуре страхового полиса] значительно вырастет», – цитирует FT менеджера Mitsui Sumitomo Insurance Хидеюки Сакаситу.

Одним из основных вопросов будет, по чьей вине произошла авария, говорит менеджер Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Казуаки Куцузава: «Число причин аварий – от ошибок автопроизводителя, поставщика запчастей, интернет-провайдера до электронных карт, программного обеспечения и искусственного интеллекта – может быть бесконечным».