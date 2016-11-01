Цифры. Тенденции. События

Работники биржи получат больше опционов

Московская биржа увеличит количество участников опционной программы втрое – с 50 до 150 ведущих специалистов. Они смогут выкупить акции поэтапно: 20% – в первый год, 30% – во второй и 50% – в третий. Цена покупки акций будет привязана к рыночной. Предыдущая опционная программа была утверждена в 2012 г. Менеджеры получили право выкупать в год одну треть акций, зарезервированных под опцион, по цене 46,9 руб. за акцию. Биржа направила почти 2,5% акций на исполнение программы. Интерфакс

На «Островной» возвращаются сотрудники

Компания «Курильский универсальный комплекс», которая занимается оздоровлением курильского рыбокомбината «Островной», и Россельхозбанк достигли договоренности об урегулировании долга на сумму более 1 млрд руб. «Островной» прославился долгами по зарплате, о которых сотрудники рассказали во время прямой линии с Владимиром Путиным. Президент поручил Генпрокуратуре и Роструду разобраться в ситуации. Накопившиеся крупные долги по зарплате предприятие погасило весной 2016 г. Комбинат «Островной» уже возобновил работу, на комбинат стали возвращаться прежние работники. Зарплата у производственников составляет от 33 000 до 55 000 руб. и выплачивается без задержек, отмечает пресс-служба областного правительства. ТАСС

1,13 млрд руб.

привлекли 200 стартапов акселератора GenerationS, который организовала Российская венчурная компания (РВК), говорится в сообщении РВК. Около 54% инвестиций поступило от венчурных инвесторов. Еще 25% в стартапы вложили бизнес-ангелы, а остальное – стратегические инвесторы (крупные частные и госкомпании). 69 стартапов выполняют совместные проекты более чем с 20 российскими и международными компаниями, в числе которых НПО «Сатурн», «Мортон», «Эфко», «Ростелеком», МТС и др. Совокупная капитализация стартапов составила 2,2 млрд руб. Совокупная выручка за 2015 г. – 1,2 млрд руб., за год она выросла на 44%. Интерфакс