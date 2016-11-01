Регионы заплатят за кино

ВРоссии заработала система рибейтов в кино – так называется возврат кинокомпаниям части их затрат на производство фильмов из бюджетов регионов, на территории которых шли съемки. Первым российским регионом, который таким образом стимулирует продюсеров, стал Приморский край, рассказал «Ведомостям» финансовый директор государственного Фонда кино Вадим Потапов. По его словам, губернатор края Владимир Миклушевский в понедельник, 31 октября, подписал соответствующее постановление о компенсации 15% затрат на съемки в этом регионе. Директор Приморской кинокомиссии Игорь Соловьев подтвердил «Ведомостям», что в январе 2017 г. край выплатит из бюджета совокупно до 5 млн руб. кинокомпаниям, которые снимали здесь в течение последнего года. То есть продюсерам будет компенсировано 15% затрат на проживание и питание съемочных групп, их переезды, наем местных специалистов и т. д.

В следующем году рибейты смогут использовать и кинокомпании, снимающие в Калининградской области. В бюджете области на 2017 г. выделено 20 млн руб. на такого рода компенсации продюсерам, говорит врио министра по культуре и туризму этого региона Андрей Ермак, проект бюджета в ближайшее время должен пройти местное законодательное собрание. Калининградская область будет компенсировать 20% расходов на кинопроизводство.

Наташа Ростова из Прибалтики $32 млн потратит в этом году на компенсации кинокомпаниям Чехия, пишет The Hollywood Reporter. Это одна из первых стран в Восточной Европе, которая ввела рибейты. В этом регионе аналогичная система действует также в Польше, Литве, Латвии и Венгрии. К примеру, сериал BBC по Льву Толстому «Война и мир» снимался частично в России, а частично в Литве и Латвии, одна из главных причин – как раз система рибейтов, действующая в Прибалтике

Система рибейтов очень распространена в мире: такие выплаты существуют в 20 штатах США и более чем в 30 странах мира, писал в 2015 г. журнал Variety. Как правило, местные власти из бюджетов компенсируют 20–30% затрат на съемки на их территории. Таким образом регионы пытаются привлечь больше съемочных групп, которые тратят деньги на местную инфраструктуру и развивают ее, тем самым улучшая общую экономику региона. Кроме того, фильмы, снятые на местной натуре, привлекают дополнительный поток туристов.

Соловьев подтвердил «Ведомостям», что главная цель кинокомиссии – привлечение на территорию Приморского края кинопродюсеров, помощь им в организации съемок. Комиссия создана в августе при департаменте культуры края. Это первая кинокомиссия, которая заработала в России. Позднее кинокомиссия была также создана в Астраханской области и Калининграде. Все это – часть государственной программы по развитию регионального кинопроизводства, уточнил Потапов. Соответствующее поручение о создании кинокомиссий в стране премьер-министр Дмитрий Медведев дал Фонду кино в начале года.

Один из фильмов, затраты на который может уже в январе 2017 г. возместить Приморский край, – «На районе» кинокомпании Mars Media, надеется продюсер Рубен Дишдишян, еще один продюсер этой картины – Данила Козловский, рассказал Соловьев. Дишдишян подтвердил «Ведомостям», что рассчитывает получить рибейты в Приморье. Производственный бюджет «На районе» – 65 млн руб., уточнил продюсер, больше половины этой суммы было потрачено на съемки в Приморье.

«Мы подходим к рибейтам, скорее, не как к социальной нагрузке, а как к бизнес-проекту, – говорит Ермак. – Есть расчеты, что каждый рубль, потраченный на рибейты, в будущем может принести бюджету 4–5 руб. Кроме того, фильмы, снятые в нашей области, служат ее бесплатной рекламой, привлекают к нам туристов».

Правительство Астраханской области пока только обсуждает систему рибейтов, сообщила министр культуры и туризма региона Галина Зотеева: «Сейчас для нас главное – создать комфортные условия для съемочных групп. Финансово они могут выиграть, к примеру, за счет скидок на проживание, об этом мы специально договариваемся с местными гостиницами».

Правительство Москвы вчера также объявило о создании региональной кинокомиссии. По словам заместителя руководителя департамента культуры Москвы Владимира Филиппова, главная цель этого – создание единого окна для съемочных групп, которые хотят работать на улицах столицы: «Теперь у продюсеров будет одно место, где они смогут оформить необходимые документы и, к примеру, договориться о временном перекрытии улицы». Часть таких услуг могут быть платными, говорит он, но зарабатывать на этом правительство Москвы не собирается: «Для нас важнее, чтобы Москву перестали снимать в виде декораций в какой-нибудь Праге, а снимали на наших улицах, чтобы в городе росла своя креактивная экономика. Мы хотим создать продюсерам, в том числе иностранным, комфортные условия. Тогда зрители увидят настоящую красивую Москву, поток туристов к нам вырастет».