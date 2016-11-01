Исчезающие поправки

Медиахолдинги опубликовали законопроект о регулировании мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Мнение отрасли в нем не учтено

Медиахолдинги опубликовали законопроект о регулировании мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Мнение отрасли в нем не учтено

Медиа-коммуникационный союз (МКС) 1 ноября опубликовал на своем сайте готовившийся год законопроект о регулировании работы ОТТ-сервисов. После того как «Ведомости» запросили у МКС комментарии, документ с сайта исчез. Поправки в законы об информации и о связи, регулирующие работу мессенджеров и онлайн-кинотеатров, подготовили входящие в МКС медиахолдинги и операторы связи (МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», «CTC медиа», «Цифровое телевидение»).

Проект обязывает разработчиков мессенджеров работать только по договору с операторами связи, идентифицировать пользователей и ограничивать передачу запрещенной информации (под угрозой блокировки). Владельцев онлайн-кинотеатров законопроект фактически приравнивает к СМИ: иностранное владение ими ограничивается 20%. Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора и заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения законодательства.

Участники рынка раскритиковали законопроект. Против высказались владельцы онлайн-кинотеатров, интернет-компании и экспертный совет при правительстве. Из опубликованного текста следует, что мнение критиков не учтено – основные пункты документа остались теми же, что и месяц назад.

Ограничение иностранного владения онлайн-кинотеатрами ассоциация «Интернет-видео», объединяющая крупнейшие видеосервисы рунета, называет способом заставить их продаться крупным холдингам на невыгодных условиях. Под действие проекта попадут «Яндекс» и Mail.ru: он регулирует и видеосервисы, которые транслируют видео в результатах поиска. Обязанность мессенджеров работать по договору с операторами заставит пользователей удалить сервисы, которые работают только на ПК, отмечала Mail.ru Group. Компании пожаловались на проект МКС в Минкомсвязи, говорят их представители.

В октябре представители МКС обсуждали законопроект с интернет-компаниями, но понимания не нашли. Интернет-компании так и не прислали свои поправки, говорит человек, близкий к МКС.

«Яндекс» и Mail.ru не раз высказывались на тему этой вредной инициативы, в том числе на встрече с МКС в Роскомнадзоре, говорит представитель «Яндекса» Ася Мелкумова. Проект МКС в текущем виде подорвет конкурентные позиции российских интернет-компаний и приведет к перетоку пользователей на зарубежные сервисы, сказал представитель Mail.ru Group.

«Мы готовы к диалогу с другими участниками рынка, так как задача предлагаемого регулирования – создание правовой среды, способствующей развитию отрасли, удобству и безопасности пользователей», – уверяет представитель МКС.