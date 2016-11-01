Магазины возвращаются в центр

Доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы сократилась в III квартале на 2,8 процентного пункта до 10,2%, подсчитали аналитики JLL. Самыми заполненными улицами стали Мясницкая и Патриаршие пруды с уровнем вакантности 5,6 и 6,8% соответственно; 3-е место – у Арбата и Пятницкой (8,2%). Снижение доли свободных площадей наблюдается повсеместно, но «наиболее яркая динамика» отмечается на Новом Арбате, где после проведенной летом реконструкции данный показатель сократился почти вдвое, отметила Наталья Озерная из JLL. Ведомости

«Эльдорадо» подросло

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» сообщила о росте выручки в январе – сентябре 2016 г. на 17,4% год к году до 91,6 млрд руб. с НДС. Продажи сопоставимых магазинов компании увеличились на 13,8%. Рост трафика сети и сумму среднего чека компания не раскрывает. В III квартале 2016 г. выручка группы выросла на 5,8% до 33,0 млрд руб. с НДС. За девять месяцев 2016 г. «Эльдорадо» открыло 11 магазинов, увеличив торговую площадь на 12 511 кв. м и общую площадь на 16 084 кв. м. Ведомости

Rose Group разобралась с долгами

Сбербанк и девелоперская компания Rose Group заключили соглашение о реструктуризации кредита, выданного в 2011 г. на строительство и развитие универмага «Цветной». Кредитное соглашение пролонгировано до 2025 г., установлен новый график погашения, сообщил Сбербанк. Rose Group контролируется группой ВЭБа. Компания получила известность как застройщик московской «золотой мили». Сейчас основные проекты компании – универмаг «Цветной» в центре Москвы и «Микрогород в лесу» в Красногорском районе Подмосковья. Интерфакс

Пошли на мировую

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение между ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (ОПХ) и торговой сетью «Градусы», осуществлявшей реализацию напитка «Охота нашего!», ранее признанного нарушающим права на товарный знак «Охота». Об этом сообщила Heineken. По соглашению торговая сеть полностью прекратила реализацию напитка и взяла на себя обязательство в дальнейшем не продавать товары, нарушающие исключительные права ОПХ, сказано в сообщении. ТАСС

Корейцы помогут с медициной

«Дочка» «Ростеха» «Нацимбио» и корейская Dongbang Acupuncture подписали соглашение о намерениях по реализации в России совместных проектов в области производства лечебно-диагностического оборудования и медизделий. Соглашение предполагает возможность запуска новых производственных мощностей в России, где будут выпускаться медизделия, медтехника и препараты, используемые в косметологии. Интерфакс