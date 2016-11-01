Цифры. Тенденции. События

52,4 пункта

такого показателя достиг индекс PMI для обрабатывающих отраслей России в октябре, это четырехлетний максимум, сообщает IHS Markit. В сентябре индекс достиг 51,1 пункта, значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже – на снижение. Показатель увеличился за счет роста спроса на российскую продукцию. Но рост новых заказов ограничился внутренним рынком, а экспортные заказы продолжают сокращаться с сентября 2013 г. Рост незавершенных заказов в октябре также ускорился и достиг максимума с августа 2006 г., сокращение рабочих мест продолжилось. На фоне роста давления на производственные мощности занятость должна вернуться на территорию роста в ближайшем будущем, считает экономист компании IHS Markit Самюэль Агасс. Интерфакс

3,3%

на столько снизился в реальном выражении средний размер назначенной ежемесячной пенсии, сообщил Росстат. В номинальном выражении средний размер пенсий увеличился на 2,9% по сравнению с сентябрем 2015 г. и составил 12 440 руб. Средний размер назначенных пенсий в сентябре 2016 г. составил 34,4% от средней начисленной зарплаты по стране против 36,7% в сентябре 2015 г. Интерфакс

Выплата не для всех

Единовременную выплату в 5000 руб. получат большинство российских пенсионеров, но пенсионная система военных имеет особенности, заявила вице-премьер России Ольга Голодец. Право на выплату есть у пенсионеров, получающих страховые пенсии и пенсии по государственному обеспечению. По данным ПФР, страховые пенсии получают более 700 000 военных пенсионеров. Сведений об общем числе военных пенсионеров у ПФР нет. Интерфакс