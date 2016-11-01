По делу и без квот

О поездках самого Володина ничего неизвестно, и пока командировок с его участием в плане нет

Депутаты будут ездить только в те страны, где могут принести пользу, а делегации перестанут формировать по квотному принципу

Совет Госдумы во вторник утвердил план международных обменов, сообщил журналистам председатель нижней палаты Вячеслав Володин. «План международной деятельности был скорректирован. Приоритетом сделаны целевые поездки – там, где ставится определенная задача, которую парламентская делегация должна решать. Просто поездки, дабы посмотреть другие страны и пообщаться, отклонялись. По этой причине план получился небольшой», – пояснил Володин. По его словам, приоритетными для депутатов станут поездки «в страны, нам близкие, страны СНГ», а принимать делегации Дума будет прежде всего из тех парламентов, которые «хотели обсудить с российскими коллегами вопросы взаимоотношений». Все мероприятия, утвержденные в прошлом году, в плане остались, подчеркивает руководитель комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР): сохранены все межпарламентские площадки, а сократили то, что было не проработано до конца. При этом расходы на зарубежные командировки не изменились, говорит собеседник в аппарате Госдумы.

Первые гости В ноябре-декабре в Госдуме ожидают председателей ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ Педро Аграмунта и Кристин Муттонен, генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда и председателя парламента Греции Никоса Вуциса.

Согласно утвержденному плану знакомиться с новой Думой и ее председателем до конца года приедут руководители нескольких международных организаций (см. врез). О поездках самого Володина ничего неизвестно, и пока командировок с его участием в плане нет. Ближайшие поездки думских делегаций намечены в Камбоджу, Панаму, Армению, Молдавию, Киргизию и Узбекистан, но возглавит ли их председатель палаты – неизвестно, отмечает собеседник, близкий к руководству Госдумы.

Володин также сообщил на Совете Думы, что изменится порядок формирования думских делегаций: он будет уже не квотным (определенное число представителей каждой фракции), а согласно бэкграунду самих депутатов, рассказывает Михаил Дегтярев (ЛДПР). И с этим, по его словам, все согласились: «Естественно, нужно смотреть на заслуги каждого депутата». Одна из причин ухода от квотного принципа в том, что членов КПРФ и «Справедливой России» в Думе стало намного меньше: они могут просто всем составом оказаться в командировках и работа встанет, поясняет человек, близкий к руководству палаты.

«Не уверен, что отмена квотирования – это правильное решение, за границей парламент должны представлять все политические силы, и левые, и правые», – считает зампред фракции эсеров Александр Бурков. «Все фракции должны быть представлены в делегациях, поэтому при формировании должны работать оба принципа – и бэкграунд, и квотирование. Опыт на международной арене – это хорошо и его надо использовать, но и новым депутатам нужно давать возможность его получить», – соглашается зампред международного комитета Дмитрий Новиков (КПРФ). По опыту двух предыдущих созывов комитеты выезжают куда-либо раз в четыре года, поэтому сказать, что депутаты злоупотребляют поездками и их станет сильно меньше, нельзя, отмечает он.

Есть такое понятие – «парламентский туризм», его использовали в прошлом созыве, но сейчас его эффективность крайне низкая, считает политолог Алексей Макаркин: многие депутаты ездят за границу и объясняют все коллегам, но в европейском политическом классе негативный образ России таковым и остается. «Возник вопрос: а стоит ли вообще тогда приезжать, если после визитов местные парламенты все равно не отменяют принятых не в пользу России решений? Работа депутата становится все более скучной: ограничивают зарубежные поездки, заставляют ходить на заседания. Скоро нужно будет молоко давать за вредность», – резюмирует эксперт.