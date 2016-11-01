Статья опубликована в № 4195 от 02.11.2016 под заголовком: Пыточное дело

Пыточное дело

Ильдар Дадин, первый осужденный за нарушения на митингах, заявил о применении к нему пыток в колонии
Ильдар Дадин, первый осужденный за нарушения на митингах, заявил о применении к нему пыток в колонии
Ильдар Дадин, первый осужденный за нарушения на митингах, заявил о применении к нему пыток в колонии
Adik Zubcik / Facebook.com

Ильдар Дадин, первый осужденный по статье УК о неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщил о применении к нему пыток в колонии в карельской Сегеже. В письме, записанном адвокатом Алексеем Липцером со слов Дадина и опубликованном на сайте Meduza.io, говорится, что 11 сентября, после того как Дадин объявил голодовку из-за отправки в штрафной изолятор, начальник ИК-7 Сергей Коссиев и трое сотрудников избили его, а на следующий день сковали руки за спиной и подвесили за наручники, угрожая изнасилованием, если он не прекратит голодовку. По словам Дадина, в случае огласки его угрожали убить.

В управлении ФСИН по Карелии заявили, что Дадин «в грубой форме отказался выходить из камеры, принимать положение для обыска, стал хватать руками сотрудников за форменную одежду, в результате чего к нему была применена физическая сила и спецсредства», сообщила «Новая газета». Позже замдиректора ФСИН Валерий Максименко сказал «Интерфаксу», что заявления Дадина не подтверждаются: «На данную минуту не установлено ни единого телесного повреждения на Дадине. Сам он это под видеозапись подтверждает». Адвокат Липцер сказал «Ведомостям», что виделся с Дадиным в понедельник: «Учитывая, что эпизод с наручниками был больше месяца назад, то на что рассчитывает руководство ФСИН? Избивали его неоднократно. На пытки никакими действиями спровоцировать нельзя».

Ильдар ДадинЗаключенный
Постоянные избиения, издевательства, унижения, оскорбления, невыносимые условия содержания – все это происходит и с другими заключенными

Сотрудники центрального аппарата ФСИН проводят служебную проверку, доследственную проверку проводит Следственный комитет. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сказала «Ведомостям», что послала запросы руководству ФСИН и прокурору Карелии, которые направили в колонию выездную проверку. Кроме того, запросы направлены в СК Карелии и местному омбудсмену, который должен направить сотрудника для встречи с Дадиным. В среду в колонию должны выехать члены общественной наблюдательной комиссии, сообщила Москалькова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот случай заслуживающим пристального внимания профильных ведомств и пообещал, что о нем будет доложено президенту.

Совет по правам человека направит во ФСИН запрос с просьбой о проведении проверки в ИК-7 членами СПЧ Игорем Каляпиным и Павлом Чиковым, говорит председатель СПЧ Михаил Федотов: «Дадин отбывает наказание за преступление, которое еще недавно не существовало в природе и в СПЧ воспринимается как нонсенс». Правозащитники хотят получить разрешение на ознакомление со служебной документацией, посмотреть видео с камер, пояснил «Ведомостям» Каляпин: «Ни в каком другом формате эта проверка результата не даст. Я скептически отношусь к комиссиям, которые там начнут работать, поскольку у одних может не быть желания, а у других квалификации». Каляпин не был в ИК-7, но посещал другие колонии в Карелии, говорит он: «Были жалобы от мусульман на запрет совершения намаза или запрещали курить. Тогда мы ни одного факта нарушения закона не увидели, была лишь бессмысленная твердолобость». Поехать они планируют 7 ноября, добавляет Каляпин: «На праздники ехать бессмысленно, поскольку документы могут быть изъяты для проверки СК».

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