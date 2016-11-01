Статья опубликована в № 4195 от 02.11.2016 под заголовком: Слова

Валерий Зорькин

«Право, на которое мы привыкли рассчитывать, теряет регулятивный потенциал, а правовые конструкции утрачивают прочность и надежность».

Председатель Конституционного суда заявил на Всемирном русском народном соборе о «нарастании опасности беззакония», предсказанной апостолом Павлом. («Интерфакс»)

Сергей Шойгу

«Пора бы западным коллегам определиться, с кем они в действительности борются [в Сирии] – с террористами или с Россией».

Министр обороны удивлен позицией «отдельных стран», которые «под давлением США и НАТО» отказали в заходе российских боевых кораблей в свои порты. («Ведомости»)

Валентина Матвиенко

«Есть вещи, на которые Россия никогда не пойдет. Ограничение российского суверенитета над Курильскими островами – одна из них».

Председатель Совета Федерации, приехав в Японию, заявила, что Россия территориями не торгует, но готова к поиску компромисса, устраивающего обе стороны. (ТАСС)