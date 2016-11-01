Новые акции «Микрона»

Зеленоградский завод микроэлектроники «НИИМЭ и Микрон» во вторник объявил о дополнительном выпуске 13,88 млн своих акций стоимостью 350 руб. каждая. Сейчас уставный капитал завода разделен на 41 млн акций, таким образом завод собирается увеличить уставный капитал на 33,8%.

В этом году «Микрон» уже провел одну допэмиссию – 8 февраля он завершил размещение акций, начатое 19 ноября 2015 г., говорится в отчете компании о допэмиссии. Завод планировал тогда разместить 8,35 млн акций по цене 650 руб., но удалось разместить лишь 7,6 млн штук. Деньги «Микрону» были нужны на погашение займов, взятых на закупку оборудования для производства микросхем с топологией 180–90 нм, говорится в документах компании.

Основную часть допэмиссии выкупил крупнейший владелец акций «Микрона» – «РТИ Микроэлектроника» («дочка» РТИ – структуры АФК «Система»). Контрольным пакетом предприятия (58,33%) владеет «РТИ Микроэлектроника», еще 12,35% завода РТИ владеет напрямую; у «Роснано» – 20,42%, у Росимущества – 6,5%, наконец, 2,35% завода находится в руках мелких миноритариев.

Холдинг РТИ занимается оборонными решениями, комплексными системами безопасности, микроэлектроникой и владеет 100% «РТИ Микроэлектроника». В начале этого года АФК «Система» принадлежало 84,7% РТИ, но в апреле АФК «Система» продала 10% РТИ Совкомбанку за 1 млрд руб., а месяцем ранее обменяла 3% в капитале РТИ на 1,5% капитала «РТИ-системы» – «дочки» РТИ, говорится в отчетности АФК. Сейчас холдингу принадлежит 72% РТИ.

Сама АФК «Система» не будет участвовать в допэмиссии, сообщил представитель холдинга Сергей Копытов. Но источник, близкий к акционерам завода, говорит, что в выкупе могут поучаствовать холдинг РТИ и Росимущество. Представитель холдинга подтвердил это намерение. Федеральная антимонопольная служба вчера одобрила увеличение доли «РТИ Микроэлектроника» в уставном капитале «Микрона» до 64,95%. Чтобы сделать это, ей потребуется выкупить около 8 млн новых акций «Микрона», тогда выкупаемую холдингом долю можно оценить в 2,8 млрд руб. Не все вырученные от допэмиссии деньги поступят на счета завода – основная масса уйдет на погашение внутригрупповой задолженности «Микрона» перед РТИ, объясняет представитель завода Алексей Дианов. Согласно проспекту прошлой эмиссии долг «Микрона» перед РТИ составлял 5,4 млрд руб. Кроме того, этими деньгами завод будет рассчитываться с РТИ за производственные активы (например, воронежский завод «ВЗПП-Микрон»), которые РТИ передаст «Микрону», продолжает Дианов.

Представленный «Микроном» в Росимущество отчет независимого оценщика, по которому была определена стоимость акции, не соответствовал законодательству России об оценочной деятельности, говорит представитель Росимущества. До установления рыночной стоимости Росимущество не вправе решать, будет ли оно участвовать в выкупе акций, замечает он.

Это не единственное изменение структуры владения заводом, которое ожидает «Микрон». Во II квартале 2014 г. АФК «Система» и «Роснано» заключили опционное соглашение, по которому «Роснано» может продать АФК свою долю в «Микроне» за 8,1 млрд руб. в период с 31 октября 2016 г. по 1 ноября 2017 г. Позавчера холдинг и «Роснано» сообщили, что до конца 2017 г. «Роснано» продаст «Системе» свои 20,42% акций в «Микроне»: 4,8 млрд руб. будут выплачены не позднее 28 декабря этого года, а остальные 3,3 млрд руб. – не позднее 29 декабря 2017 г.

«Роснано» покупала долю в «Микроне» в 2009 г. для создания технологии производства микросхем с топологией 90 нм. В конце 2014 г. «Микрон» выпустил отечественные микропроцессоры «Эльбрус» с такой топологией.