Fitch подтвердило рейтинги «Мегафона» на уровне BB+

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте ПАО «Мегафон» на уровне BB+ со стабильным прогнозом. Эксперты агентства уверены, что «Мегафон» сможет увеличить долю денежного потока, направляемого на дивидендные выплаты. Интерфакс

Стартапы GenerationS привлекли 1,13 млрд руб.

Стартапы акселератора GenerationS (организован Российской венчурной компанией, РВК), а это более 200 компаний, привлекли более 1,13 млрд руб. инвестиций. По данным РВК, около 54% этих инвестиций совершили венчурные инвесторы. Еще 25% в стартапы вложили бизнес-ангелы, а остальное – стратегические инвесторы из числа крупных компаний, в том числе с госучастием. Интерфакс

2 млрд фунтов стерлингов на оборону в киберпространстве

Великобритания усилит борьбу в киберпространстве, выделив на это в течение пяти лет 1,9 млрд фунтов стерлингов, сообщил во вторник глава британского минфина Филип Хаммонд. При этом он не уточнил, какие именно страны, по его мнению, представляют опасность для Великобритании. Интерфакс

«Ростех» заплатит «дочке» 11 млрд руб. за инфраструктуру к ЧМ-2018

«Ростех» разместил закупку у единственного поставщика на выполнение работ по оказанию услуг по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий к Кубку конфедераций 2017 г. и чемпионату мира по футболу 2018 г. Сумма контракта составляет 10,853 млрд руб. Единственным исполнителем является дочерняя структура «Ростеха» ООО «Национальный центр информатизации». Интерфакс