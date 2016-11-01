Следствие просит продлить арест Ольховика и Вайнзихера

Совладелец группы «Ренова» Евгений Ольховик и глава энергохолдинга «Т плюс» Борис Вайнзихер, обвиняемые по делу о коррупции в Республике Коми, должны содержаться в сизо, иначе они могут вступить в контакт с другим фигурантом дела – экс-главой «Вымпелкома» Михаилом Слободиным, настаивает следствие. Защита Ольховика и Вайнзихера заявила, что взяткополучатель по делу не установлен. Адвокат Вайнзихера добавил, что обвинение его клиенту неконкретно, так как следствие не указало, кому какая сумма и на какие счета была переведена. Интерфакс

Рекордный экспорт «Газпрома»

Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в октябре 2016 г. вырос по сравнению с октябрем 2015 г. на 16% до 16,9 млрд куб. м, следует из сообщения компании. Этот показатель для октября является рекордным за всю историю компании и приближается к абсолютным рекордам экспорта (16,98 млрд куб. м в декабре 2007 г.). Цена газа по долгосрочным контрактам «Газпрома» сейчас около $170 за 1000 куб. м, тогда как цена газа на спотовых площадках составляет более $200 за 1000 куб. м. В этих условиях импортеры поспешили купить российский газ в преддверии наступающей зимы. Интерфакс

Ротенберг допускает объединение московских аэропортов

Консолидация московских аэропортов в перспективе возможна, но это не вопрос ближайшего будущего, считает совладелец «Шереметьево» Аркадий Ротенберг. «Мы об этом пытались думать с самого начала, когда мы начинали, со всеми [владельцами аэропортов] поговорили, пока пришли к тому, что каждый пока развивает свой аэропорт. А дальше мы будем думать, нужно ли это консолидировать в единый Московский авиационный узел или не нужно, будем все это считать, подсчитывать», – сказал бизнесмен. Интерфакс

«Русснефть» планирует привлечь $450–500 млн

IPO «Русснефти» планируется закрыть в конце ноября, премаркетинг пройдет с 20 по 30 ноября, сообщил предправления Бинбанка Александр Лукин (сбором заявок занимается «МДМ банк», с которым объединяется Бинбанк). «В ходе IPO «Русснефти» планируется привлечь $450–500 млн. Зависит от того, как инвестбанкиры оценят», – сказал Лукин. При этом он не уточнил, какой пакет акций «Русснефти» предполагается реализовать в ходе IPO. Сбор заявок планируется осуществить в последние 10 дней ноября, добавил банкир. Интерфакс