Свой газ и удобрения

«Ведем переговоры, если все пойдет нормально, то в 2017 г. начнем строительство», – сказал Аркадий Ротенберг

Совместный проект с «Газпромом» по добыче газа поможет бизнесмену Аркадию Ротенбергу удешевить производство минеральных удобрений на Дальнем Востоке. Об этом Ротенберг сказал в интервью телеканалу «Россия 24». «Сейчас у нас есть небольшой проект, мы с «Газпромом» его делаем, но и то это обусловлено тем, что сейчас мы хотим построить большое химическое предприятие на Дальнем Востоке. Это по минеральным удобрениям», – объяснил он. Планов продавать газ нет, сказал Ротенберг.

«Газпром» и «Русгаздобыча» (учредители, по данным «СПАРК-Интерфакса», – ЗАО «Русская холдинговая компания», 99%, и гендиректор «Русгаздобычи» Артем Оболенский, 1%) договорились о совместной разработке месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. В августе Оболенский и Ротенберг учредили ООО «Национальная газовая группа», которое станет управляющей компанией для «Русгаздобычи». В 2021 г. планируется добыть 4 млрд куб. м газа, полка в 16,5 млрд куб. м может быть достигнута в 2030 г., говорил начальник департамента «Газпрома» Всеволод Черепанов.

Планы построить Находкинский завод минеральных удобрений (мощность – 1,1 млн т аммиака, 2 млн т карбамида и 1 млн т метанола) есть у Национальной химической группы (НХГ, также принадлежит Русской холдинговой компании). Инвестиции в завод и объекты внешней инфраструктуры – более 400 млрд руб., писал «Интерфакс». В сентябре 2015 г. НХГ подписала 20-летний контракт на поставку 3,15 млрд куб. м газа для завода с «Газпром межрегионгазом».

Продукция завода удобрений может быть востребована в Индии и Китае, сказал Ротенберг. «Ведем переговоры, если все пойдет нормально, то в 2017 г. начнем строительство», – продолжил он.

В себестоимости производства азотных удобрений на газ приходится 30–40%, доступ к добыче газа поможет сэкономить, полагает аналитик БКС Олег Петропавловский. Но конкуренция на рынке азотных удобрений высока и еще вырастет, прогнозирует он. Китай поставляет аммиак, который производит из дешевого угля. В 2016–2018 гг. на самообеспечение по карбамиду выйдут США и свободные объемы пойдут на мировой рынок, продолжает аналитик БКС. Проект может быть экономически оправданным, но не при текущих ценах, заключает он. Проект будет иметь смысл, если совместное предприятие станет сдавать газ в газотранспортную систему «Газпрома», а завод на Дальнем Востоке – получать газ с Сахалина или из Сибири, считает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

Представитель Ротенбергов отказался от комментариев. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос «Ведомостей».