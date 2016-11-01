Статья опубликована в № 4195 от 02.11.2016 под заголовком: Первый рейтинг АКРА

Первый рейтинг АКРА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило свой первый рейтинг. Максимальную оценку получил Национальный клиринговый центр (НКЦ)
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова
С. Портер / Ведомости

Наивысший рейтинг АКРА по национальной шкале (ААА) получил НКЦ, выполняет функции центрального контрагента в структуре группы Московской биржи. Агентство указывает на «практически монопольное положение» НКЦ на рынке, высокие стандарты корпоративного управления и достаточность капитала. По прогнозу АКРА, достаточность основного капитала НКЦ останется выше 11% в ближайшие 12–18 месяцев. На 1 октября этот норматив (Н1.2, минимальное значение – 6%) у НКЦ превышал 11,9%. Московская биржа планирует к концу 2016 г. увеличить капитал НКЦ почти с 50 млрд до 58,5 млрд руб.

В то же время АКРА обращает внимание на существенный размер активов НКЦ, подверженных рыночному риску: он в 2,5 раза превышает капитал. Это компенсируется практически минимальным кредитным риском дефолта контрагентов. «Это достигается за счет четко структурированной системы риск-менеджмента, нескольких уровней защиты (в том числе выделенного капитала) и принципов локализации дефолтов», – пишут аналитики АКРА.

У НКЦ многоуровневая система риск-менеджмента: если участник клиринга допустил дефолт, то убытки покрываются за счет клирингового обеспечения этого участника, затем – его взносом в гарантийный фонд, затем – выделенным капиталом НКЦ (сейчас 6,5 млрд руб.). В июле НКЦ ввел еще один уровень защиты – обеспечение под стресс, его вносят контрагенты, открывая крупные позиции.

У НКЦ есть рейтинг от агентства Fitch – он также на высшем уровне ААА, т. е. на три ступени выше суверенного (BBB-). НКЦ может повысить требования к залоговому обеспечению при стрессовых событиях, как в декабре 2014 г., а сумма залогового обеспечения существенно превышает потенциальные убытки при дефолте контрагента, напоминает Александр Данилов из Fitch: «НКЦ не понес убытков от дефолтов контрагентов во время кризиса 2008 г. или при вынужденных закрытиях позиций, которые имели место с тех пор, за исключением очень небольшого убытка в 2013 г.».

«В этом суть деятельности центрального контрагента – брать на себя риски рынка. Надежность наших подходов и механизмов риск-менеджмента подтверждена: рынок успешно прошел через турбулентность последних лет», – говорит предправления НКЦ Алексей Хавин.

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