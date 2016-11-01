Набиуллина возглавит совет директоров АСВ

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина может возглавить совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и, таким образом, сможет выдвигать кандидатуру на пост гендиректора АСВ, передал «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Сейчас совет возглавляет министр финансов Антон Силуанов. «Возможность назначения председателя Банка России <...> обсуждается, но дискуссия еще продолжается», – сообщила пресс-служба ЦБ. РИА Новости, Интерфакс

ЦБ выдал лицензию на осуществление перестрахования страховой компании «Сбербанк страхование», следует из данных регулятора. Страховщик принадлежит Сбербанку и специализируется на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Прайм

Кемсоцинбанк обокрали через контрагентов

Кемсоцинбанк (Кемерово) намерен взыскать со своих банков-контрагентов 152,6 млн руб. ущерба, который банк получил из-за хищения денежных средств, передал «Интерфакс» с заседания Арбитражного суда Новосибирской области. Там выяснилось, что сумма иска – это деньги, похищенные со счетов Кемсоцинбанка путем перевода их на счета других банков и обналичивания. Причем схема перевода средств строилась на операциях с банковскими картами, которые, по словам представителя Кемсоцинбанка, были выданы «лицам без определенного места жительства». Ответчиками по иску изначально выступали Росбанк, Альфа-банк, «Юникредит банк», «Тинькофф банк», «Уралсиб», Райффайзенбанк и банк «ФК Открытие» (позже исчез из этого списка). Интерфакс