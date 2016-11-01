Год на утверждение аэроэкспресса

Строительство аэроэкспресса в Петербурге начнется в июле 2018 г., сразу после завершения чемпионата мира по футболу, сообщила пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина после совещания об организации железнодорожных перевозок между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом. По итогам совещания комитету по градостроительству и архитектуре поручено утвердить проект планировки территории линейного объекта в октябре 2017 г., комитету по транспорту – утвердить проект строительства до ноября 2017 г. Интерфакс

Арест в «Метрострое»

Куйбышевский районный суд Петербурга 1 ноября заключил под стражу помощника первого заместителя директора компании «Метрострой» Николая Казнина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Интерфакс