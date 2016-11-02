ВТБ продал однодневных бондов на 25 млрд рублей

Впервые более чем за неделю ВТБ разместил весь выпуск однодневных бондов и обещает подумать об увеличении объема

Статья опубликована в № 4195 от 02.11.2016 под заголовком: Бонды получили по полной

ВТБ впервые с начала размещения однодневных биржевых облигаций продал весь выпуск – 25 млрд руб., сообщил госбанк. Цена выпуска – 99,97% от номинала, доходность к погашению – 10,26% годовых. Бумаги проданы с переподпиской, радуются в пресс-службе ВТБ, уточняя, что на банки пришелся наибольший объем размещения.

О планах выпустить новый инструмент для российского рынка ВТБ объявил в середине сентября. Величина программы однодневных бондов – 5 трлн руб. с расчетом на непрерывные размещения в течение двух-трех кварталов. Пресс-служба госбанка сообщала, что время размещения выбрано специально – в период закрытия рынка межбанковского кредитования (МБК), что сохраняет для инвесторов возможность разместить средства в ЦБ, если по облигациям ВТБ заявка не будет удовлетворена.

«Облигации дисконтные. Инвестор сегодня покупает дешевле, чем получает при погашении завтра. Из заранее известной разницы в ценах размещения и погашения и складывается доходность», – говорится в сообщении ВТБ для инвесторов. В качестве ориентира доходности он называл коридор между ставками ЦБ и МБК (см. врез).

Сколько платит ВТБ Доходность однодневных облигаций ВТБ на неделе с 24 по 28 октября составляла около 10,26%, что сопоставимо со ставкой Ruonia (10,15–10,3%). Значительным является превышение ставки однодневных облигаций ВТБ над фиксированной депозитной ставкой ЦБ – 9%, а также над ставкой по однодневным депозитам ведущих банков для крупных корпоративных клиентов – 9,00–9,3%, говорится в в сообщении ВТБ для инвесторов.

Это уже седьмой выпуск однодневных облигаций ВТБ. Первые шесть банк разместил в период с 24 по 31 октября, однако ажиотажного спроса не отмечалось (см. график). Дебютный выпуск банк разместил на 3 млрд руб. из предложенных 25 млрд руб.

У госбанка сейчас значительный дефицит рублевой ликвидности, который он компенсирует за счет депозитов Минфина и средств ЦБ, объясняли ранее аналитики Райффайзенбанка. Ситуация у игроков поменьше обратная: инструмент может быть интересен мелким банкам с избыточной ликвидностью, для которых доступ на межбанковский рынок ограничен.

Неохотные покупки однодневных бондов в первые дни размещений участники рынка связывали с тем, что они приходились на налоговый период, высокими ставками на МБК, а также новизной инструмента и технической неготовностью.

«Если у корпораций или пенсионных фондов – потенциальных инвесторов – нет брокера, через которого они работают, то им потребуется около месяца на оформление документов», – говорил начальник казначейства ВТБ Олег Горлинский. По его словам, заявляя 25 млрд руб. ежедневного размещения, банк исходил из предположения, что интерес к инструменту могут проявить какие-либо из крупных игроков.

Сейчас ситуация изменилась, утверждает аналитик «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин: «В первые 10 дней нового месяца со стороны бюджета происходит приток ликвидности в банковский сектор и возникает вопрос, куда эту ликвидность размещать». В системе появилось больше ликвидности, соглашается начальник департамента по управлению активами с фиксированным доходом УК «Капиталъ» Ренат Малин.

По словам Кузьмина, на прошлой неделе снизилась индикативная cтавка МБК ведущих банков Ruonia, что сделало предложение ВТБ более выгодным для инвесторов. Правда, в понедельник она составляла 10,36%. На недельном депозитном аукционе ЦБ средневзвешенная ставка составила 9,94% годовых.

«Новый инструмент стал пользоваться популярностью среди инвесторов после того, как он был изучен участниками рынка. Те игроки, которые ранее выставляли заявки в тестовом режиме, сегодня приобрели наши бумаги, выставив крупные заявки», – утверждает пресс-служба ВТБ.

«Скорее всего, последующие выпуски однодневных облигаций будут проходить с тем же успехом», – говорит Малин.

В ВТБ обещают в случае сохранения спроса на облигации рассмотреть возможность постепенного увеличения однодневной эмиссии бондов. «Если этот инструмент останется популярным, то к выпуску однодневных бондов могут присоединиться и другие банки», – считает Кузьмин.

По словам Кузьмина, о перспективности инструмента говорит тот непродолжительный период, за который вырос интерес к нему. Объем размещения однодневных бондов будет зависеть от ситуации с ликвидностью, а также от цены, утверждает он, указывая, что спрос останется нестабильным.