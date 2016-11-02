Внимательней отнестись к фонду виолончелиста Сергея Ролдугина

Президент Путин поручил администрации президента и правительству обратить внимание на деятельность фонда «Талант и успех», в том числе на его финансирование. Дискуссию на совещании в Ново-Огареве начала председательница Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщившая, что фонд «Талант и успех» должен выявлять и сопровождать одаренных детей: «В 2016 г. фонду предоставлено 384 млн руб., на 1 октября кассовое исполнение составило всего 15,5%. Несмотря на такие значительные ресурсы, судьба одаренных детей после того, как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается».

«Я попрошу внимательнее отнестись, – реагировал Путин. – Три сотни миллионов забрали, а используется 15%. Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно; есть куда их направить».

Руководитель администрации президента Антон Вайно сообщил, что для фонда «Талант и успех», при котором действует образовательный центр «Сириус» в Сочи, создается эндаумент, который позволит к 2019 г. выйти на финансирование без государственного участия.

«То, что касается функции фонда как грантооператора, эта работа только запущена в этом году; были определенные проблемы, связанные с базой данных, – сообщил Вайно. – Мы скорректируем эту работу и либо по сумме определимся, либо по тем потребителям, которые нуждаются в этих деньгах». ТАСС

В Большом театре начнется третий этап реставрации

Главгосэкспертиза России одобрила третий этап реставрации Большого театра, сообщили в пресс-службе ведомства. Проект предполагает реконструкцию бывшего доходного дома В. С. Засецкой на Кузнецком Мосту. Он будет использоваться для размещения и временного проживания приглашенных артистов. Это здание, построенное во второй половине XIX в. и расположенное в границах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия и заповедной территории «Китай-город Московского Кремля», представляет собой четырехэтажное кирпичное строение с мансардой. Общая площадь строения – 2061,3 кв. м. ИНТЕРФАКС