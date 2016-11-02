Цифры. Тенденции. События

Работники увольняются с НПЗ им. Менделеева

Рабочие НПЗ им. Менделеева (Ярославская обл.) могут начать массово увольняться в ближайшее время из-за задержки заработной платы. Предприятие находится в стадии банкротства уже несколько месяцев, сообщила председатель профсоюзной организации завода Татьяна Большакова. НПЗ уже почти год не занимается переработкой нефти, на нем остается работать менее 400 человек. ТАСС

Российские рыбаки бастуют в Норвегии

В норвежском порту Ботсфьорд 10 членов экипажа российского траулера «Павел Копытин» объявили забастовку и не покидают судно, сообщает Российский профсоюз моряков. «Это в основном рядовой состав, который брошен владельцем и командным составом судна на произвол судьбы. Причина забастовки – людям уже несколько месяцев не платят заработную плату», – сказал калининградский представитель профсоюза Вадим Мамонтов. Владельцем траулера является ЗАО «Альбакор прим» (Южно-Сахалинск). Интерфакс

Сахалинские власти дадут 8 млрд рублей на малый бизнес

Правительство Сахалинской области совместно с Азиатско-Тихоокеанским банком (АТБ) откроет кредитную программу на 8 млрд руб. для малого и среднего бизнеса под минимальную процентную ставку, сообщает пресс-служба Корпорации развития Сахалинской области. Процентная ставка составит 11,5% годовых, кредиты на сумму до 250 млн руб. будут выдаваться сроком на пять лет. В феврале 2016 г. Минвостокразвития заявило о передаче корпорации под управление Фонда развития Дальнего Востока, на счетах которого скопилось 50,2 млрд руб. от нефтегазовых шельфовых проектов. Интерфакс