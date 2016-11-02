Непослушный Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Google на 1 млн руб., следует из постановлений о привлечении к административной ответственности Google Inc. и Google Ireland Limited на сайте службы. Американская корпорация должна была до 11 октября выполнить предписание ФАС и устранить злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений, но до сих пор не уведомила службу, что проделала эту работу, уточнил представитель ФАС. Он говорит, что теперь у Google есть неделя на выполнение предписания; если оно вновь не будет выполнено, служба может в течение одной-двух недель возбудить новое административное дело и в течение еще пары недель определить наказание. Срок исполнения ФАС должна назначить 3 ноября, сообщил представитель службы. Получается, в течение 1–1,5 месяца Google может получить следующий штраф. Представитель Google от комментариев отказался.

ФАС признала, что Google нарушает закон о защите конкуренции после жалобы «Яндекса». Тот в начале 2015 г. сообщил службе, что три производителя смартфонов на операционной базе Android (Fly, Explay и Prestigio) отказались предустановить на свои телефоны сервисы «Яндекса», поскольку это запрещено Google, владельцем Android. Осенью 2015 г. ФАС признала, что Google препятствовал установке приложений от конкурентов, предписала изменить договоры с производителями смартфонов и оштрафовала Google на 438 млн руб.

Google оспорил это и проиграл в первой и второй инстанциях, недавно подал кассацию. Параллельно корпорация оспаривает в суде законность штрафа, решений по этому иску пока нет.

ФАС за последние несколько недель несколько раз напоминала Google о необходимости выполнить предписание. Google просил продлить сроки устранения нарушений, но получил отказ. Дошло до того, что на этой неделе руководитель ФАС Игорь Артемьев пригрозил менеджерам Google уголовным преследованием за неисполнение решения суда, признавшего предписание службы легитимным. Топ-менеджеры корпорации могут получить два года лишения свободы, предупредил Артемьев.

Неисполнение Google предписания ФАС России ухудшило конкурентную ситуацию на рынке, сказано в сообщении ФАС о штрафе в 1 млн руб. Ухудшение проявляется в том, что Google продолжает раздавать производителям телефонов Google Play только в обмен на уникальные условия установки поиска Google на первых экранах телефонов, считает представитель «Яндекса» Ася Мелкумова.

«Яндекс» зарабатывает прежде всего на продаже рекламных объявлений в результатах поиска, которые транслируются на десктопной версии поисковика. Доходы компании растут, хотя доля российской интернет-компании в поисковых запросах российских пользователей снижается, а доля Google – растет. В мае доля «Яндекса» составляла 57%, в октябре – 55,2%. Эта цифра снижается прежде всего за счет поисковых запросов пользователей на смартфонах: в III квартале доля «Яндекса» в поиске на телефонах Android составила 38%, говорил гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин, а в I квартале было 40%. Причина потери доли – неконкурентное поведение Google, считает «Яндекс».

Когда «Яндекс» подпишет новые соглашения с производителями смартфонов, его доля среди поисковых систем вырастет, писали ранее аналитики JPMorgan. Ранее аналитики других инвестбанков говорили «Ведомостям», что проблема «Яндекса» с мобильным трафиком в краткосрочной перспективе не отразится на финансах компании. Пока еще настольные компьютеры доминируют в рунете и на них показывается значительная часть рекламы.