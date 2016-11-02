Цифры. Тенденции. События

300 руб.

такую пошлину заплатят граждане при подаче заявления о собственном банкротстве. Законопроект о ее снижении с 6000 до 300 руб. приняла Госдума в первом чтении. Налоговый кодекс сейчас не видит разницы между компаниями и людьми при подаче в арбитражный суд заявления о признании должника несостоятельным. При одобрении закона в трех чтениях он вступит в силу с января 2017 г. Интерфакс

1%

столько налога на прибыль в 2017–2019 гг. будет централизовано в федеральном бюджете, законопроект Госдума одобрила в первом чтении. В 2017–2020 гг. в федеральный бюджет будет поступать налог на прибыль, исчисленный по ставке 3%, в региональный бюджет – по ставке 17%. Для отдельных компаний ставка налога на прибыль по-прежнему может быть понижена регионом, но не может быть ниже 12,5%. Направленный 1% региональной части налога на прибыль будет затем перераспределяться обратно в регионы. Мера обеспечит 117 млрд руб. дополнительных доходов в федеральный бюджет, говорил вице-премьер Дмитрий Козак, 84 млрд пойдет на увеличение фонда финансовой поддержки регионов, еще 20 млрд руб. – на гранты и поощрение регионов. Также законопроект ограничивает перенос убытков: налогооблагаемую прибыль можно уменьшить не более чем на 30%. Сейчас компании могут вычитать из прибыли все убытки в течение 10 лет. Интерфакс

«Платон» – на повышение

Минтранс предложил повысить тариф системы «Платон» с февраля 2017 г. с нынешних 1,53 руб. за 1 км пути до 2,61 руб., с июня – до 3,06 руб., сообщил первый замминистра транспорта Евгений Дитрих и напомнил, что тарифы регулируются при помощи коэффициента. «Размер его в варианте 3,06 руб. составит 0,9 от тарифа 3,73 руб., который проектировался при формировании системы. Одновременно мы предложили отложить предусмотренную на 2017 г. индексацию тарифа на инфляцию еще до 1 июля 2018 г., чтобы дополнительно не создавать нагрузки на бизнес», – сказал Дитрих. Окончательное решение принимает правительство, предупредил он, но не сообщил, когда решение о повышении тарифа будет обсуждаться в правительстве. Интерфакс