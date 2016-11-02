«Мираторг» потянуло в онлайн

Крупнейший производитель свинины в России – АПХ «Мираторг» может открыть интернет-магазин. Агрохолдинг начал поиски руководителя направления электронной торговли с опытом работы в интернет-магазинах, обрабатывающих более 1000 заказов в сутки, следует из вакансии на сайте HeadHunter. У агрохолдинга есть более 50 супермаркетов в Москве, области и еще нескольких регионах. Если компании удастся выйти на обработку 1000 заказов в сутки, то она станет третьей среди онлайн-супермаркетов, считает партнер Data Insight Борис Овчинников. Первое место занимает «Утконос», обрабатывающий 8000–9000 заказов в сутки, на втором – интернет-магазин «О’кей», обрабатывающий чуть более 1000 заказов, добавляет эксперт. Ведомости

«Р-фарм» не продается

Российская фармкомпания «Р-фарм» не ведет переговоры о продаже 10%-ной доли компании японской корпорации Mitsui & Co, заявил председатель совета директоров ГК «Р-фарм» Алексей Репик. Ранее японская газета Nikkei сообщила, что Mitsui & Co рассматривает возможность приобрести 10% акций «Р-фарма» примерно за 10 млрд иен ($96,3 млн). ТАСС

Эмбарго довело до банкротства

Федеральная налоговая служба России подала заявление в Арбитражный суд Мурманской области о признании банкротом Мурманского рыбокомбината согласно материалам суда. Мурманский рыбокомбинат в августе 2014 г. остановил работу из-за прекращения поставок живой рыбы из Норвегии. Тогда глава мурманского предприятия предложил внести дополнение в решения правительства, разрешив поставку на переработку живого или охлажденного норвежского сырья. Позднее Верховный суд России отказал рыбокомбинату в иске о незаконности наложенных российским правительством ограничений на ввоз норвежской рыбы. ИНТЕРФАКС

Alibaba выросла быстрее прогнозов

Китайский интернет-гигант Alibaba Group сообщил об увеличении выручки в июле – сентябре 2016 г. на 55% год к году до до 34,29 млрд юаней ($5,14 млрд). Чистая прибыль Alibaba за квартал составила 7,08 млрд юаней против 22,7 млрд юаней за аналогичный период годом ранее. Столь высокий показатель в III квартале 2015 г. был связан с переоценкой стоимости подразделения Alibaba Health. ИНТЕРФАКС

Миллиарды для «Елецпрома»

Один из крупнейших агрохолдингов в России – группа «Черкизово» инвестировала в птицекомплекс «Елецпром» в Липецкой области 7,6 млрд руб., сообщила компания. Проект стоимостью 19,5 млрд руб. группа реализует с 2011 г. За это время введены элеватор, инкубатор, фермы родительского стада, 70 птичников. Сейчас компания строит новый завод мощностью 12 000 голов в час, инвестиции в него – 4 млрд руб. ИНТЕРФАКС, Ведомости