Продажи полупроводников в мире достигли рекорда

Мировые продажи полупроводников в III квартале увеличились на 11,5% относительно предыдущих трех месяцев и составили $88,3 млрд, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association). Это максимальный квартальный объем за время расчетов. Интерфакс

Ориентир ставки 1-го купона бондов «Системы» – 9,8%

АФК «Система» установила финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций на 5 млрд руб. в размере 9,8% годовых, сообщил источник на банковском рынке. Это соответствует доходности к четырехлетней оферте на уровне 10,04% годовых. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон 9,75–10,00% годовых, который был сужен до 9,75–9,85%. Техническое размещение запланировано на 11 ноября. Интерфакс

Broadcom приобретает компанию Brocade за $5,9 млрд

Производитель микрочипов Broadcom Ltd. достиг соглашения о приобретении Brocade Communications Systems, выпускающей сетевое оборудование, за $5,9 млрд. Broadcom согласилась заплатить $12,75 за акцию Brocade, что на 47% превышает ее котировки на закрытие торгов в прошлую пятницу. Сделка также включает в себя долг компании в сумме $400 млн. Интерфакс

Тотального перехода к отечественному софту не планируется

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли тотальная замена Microsoft на отечественный софт в госструктурах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет. Это и невозможно абсолютно». Он считает, что полная замена Microsoft на отечественное программное обеспечение возможна тогда, когда «отечественные производители софта родят что-то более эффективное». Интерфакс