Статья опубликована в № 4196 от 03.11.2016 под заголовком: Слова

Рамзан Кадыров

«Странно выглядят попытки [при формировании бюджета на 2017 г.] применить к Чеченской республике единые для всех регионов стандарты».

Глава Чечни предложил федеральным чиновникам, заявляющим в СМИ о сокращении бюджета республики, «приехать и объяснить все это народу Чечни». («Интерфакс»)

Тамара Плетнева

«Семья – основа государства, а у нас сегодня что в передачах показывают? Десять раз женятся, десять раз расходятся, и это считается нормальным».

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи предложила «провести ревизию в морально-нравственном воспитании наших граждан». («Интерфакс»)

Мевлют Чавушоглу

«Я передал господину Сергею Лаврову, что я готов нанести визит вдове погибшего русского летчика, если на то будет ее согласие».

Министр иностранных дел Турции готов лично извиниться перед вдовой пилота Су-24, сбитого турецкими ВВС, и обсудить вопрос о выплате компенсации. (ТАСС)