«Люди боятся конца года»

В последние два месяца мы наблюдаем высокий спрос на иностранную валюту со стороны населения, обусловленный ожиданиями девальвации рубля по мере приближения периода традиционного ослабления и волатильности российской валюты», – пишут в обзоре аналитики «Сбербанк CIB». По их данным, население охотно покупает доллары при снижении курса доллара ниже 63 руб., а экспортеры продают с 63,3 руб.

Сейчас курс рубля дошел до «психологически удовлетворительных уровней», считает экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин: «Кто хочет вложиться в валюту – делает это». У населения мог расшириться горизонт планирования – опасаясь колебаний, россияне заранее могут покупать валюту для зарубежных поездок в 2017 г., продолжает он: «Нельзя исключать и психологический фактор: люди могут бояться конца года».

По словам Кузьмина, сумма оттока капитала остается на низких уровнях, поэтому нынешнее повышение роста спроса населения на валюту серьезно не влияет на курс рубля. «На данный момент рост спроса не такой ажиотажный, как был в 2014 г., – тогда он действительно вносил заметный вклад в ослабление валюты», – вспоминает он.

Банкиры подтверждают возросший спрос на валюту. Спрос на валюту вырос по сравнению с летним сезоном, особенно заметно при понижении курса доллара ниже 63 руб., рассказывает начальник управления конверсионных операций «ФК Открытие» Артем Зотов: для населения комфортен этот уровень – как для будущих отпусков, так и для спекуляций. «Население в целом не верит в сильное укрепление рубля и ожидает роста курса к Новому году», – говорит Зотов.

«Мы наблюдаем очень высокий спрос на валюту со стороны населения», – подтверждает руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав Макаров. По его словам, в сентябре и октябре банк продал гражданам в 3 раза больше валюты, чем у них же купил. Повышение спроса происходит при высокой волатильности курсов, а особенно когда рубль укрепляется к доллару и евро, делится он. «Мы отмечаем незначительное увеличение спроса (5–10%) на наличную валюту в октябре», – добавил и. о. директора казначейства «ВТБ 24» Павел Пшеницын. Представители МКБ, «СМП банка» и ХКФ-банка не видят существенного спроса на валюту.

За сентябрь – октябрь рубль укрепился к доллару почти на 4% на Московской бирже. Вчера курсы доллара и евро выросли до максимума за месяц: к 19.40 мск доллар расчетами «завтра» стоил 63,75 руб. (+0,43 руб.), евро – 70,85 руб. (+0,85 руб.). Ослабление рубля связано с возобновившимся снижением нефтяных цен – вчера январский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 3% до $46,65 за баррель. Дополнительная нервозность на мировых рынках возникла, когда результаты опросов в США показали практически одинаковые шансы Хиллари Клинтон и Дональда Трампа на победу в президентских выборах (см. статью на стр. 15).

Вчера к 20.00 мск американские индексы NASDAQ и S&P 500 падали на 0,7 и 0,5% соответственно, европейский FTSE 1000 – на 1%, российские ММВБ и РТС потеряли 1,41 и 2,36%.

Два важных события на этой и следующей неделе могут серьезно поменять конъюнктуру, предостерегает начальник управления продаж казначейских продуктов «Абсолют банка» Владимир Борисов: «В четверг участники рынка будут анализировать результаты заседания ФРС и пытаться найти сигналы для повышения учетной ставки, а результаты выборов США (8 ноября) и вовсе могут поменять международные финансовые правила игры, если победу одержит популист Трамп». Сейчас рубль нашел равновесие и сильных колебаний не будет, если цена на нефть не изменится, оптимистичен Кузьмин, хотя некоторая волатильность может возникнуть в связи с выборами в США и выплатами по внешнему долгу российскими компаниями в декабре. С учетом последнего провала по нефти в ближайшие дни рубль ждет умеренная коррекция вниз, считает главный аналитик Nordea Bank Ольга Лапшина, но опыт последних недель показывает, что чувствительность рубля к нефти снижается, как будто «рубль свободно плавает, но в бассейне, ограниченном уровнями 62–64 руб./$». «В случае полного провала переговоров ОПЕК (30 ноября) по ограничению добычи возможно и дальнейшее ослабление российской валюты», – добавила она. «Мы ожидаем увидеть рубль на следующей неделе в интервале 64–65 руб./$», – заключил Борисов.