Бюджет встает к станку

Минпромторг хочет ввести утилизационный сбор на станки и оборудование. Платить его придется производителям: чем дороже оборудование – тем больше

Перечень продукции, за которую производители должны будут заплатить утилизационный сбор, может пополниться 27 новыми позициями. Выплатить 7% от суммы проданной продукции Минпромторг предлагает производителям нефтегазового и энергетического оборудования, машин для перерабатывающей и пищевой промышленности, а также станкостроителям. Это следует из письма замминистра Василия Осьмакова в правительство («Ведомости» ознакомились с копией). Представитель Минпромторга подтвердил, что введение утилизационного сбора на отдельные группы технического оборудования обсуждается, но министерство только приступает к консультациям, обсуждение может занять больше года. Минэкономразвития предложение получило, вопрос прорабатывается, лаконичен его представитель. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича отказался от комментариев.

Впервые утилизационный сбор был введен в 2012 г. на автомобили: базовая ставка для легковых – 20 000 руб., для грузовиков и автобусов – 150 000. Сначала сбор платили импортеры автомобилей, а локальные производители могли взять на себя обязательства по дальнейшей утилизации машин. Это нарушало требования ВТО, и с 2014 г. сбор стал обязательным для всех. В феврале 2016 г. этот подход распространили на дорожно-строительную технику: бульдозеры, трактора и комбайны. Базовый размер сбора – 150 000 руб. В обоих случаях чем старше техника, тем выше коэффициенты.

На этот раз Минпромторг предлагает другой механизм: размер сбора будет зависеть от суммы проданной продукции – чем дороже оборудование, тем выше сбор. Стоимость утилизации напрямую зависит от компонентов оборудования, пишет Осьмаков, от сложности состава оборудования зависит и процесс утилизации: чем дороже оборудование, тем сложнее и дороже его утилизировать. Платить сбор придется всем: импортерам – при ввозе товаров в страну, отечественным производителям – раз в квартал.

Бюджет за 2017–2019 гг. получит более 175 млрд руб. дополнительных доходов, следует из презентации Минпромторга («Ведомости» ознакомились с копией). Больше всего заплатят производители тяжелого машиностроения – 35 млрд руб. (см. график), 31 млрд руб. – импортеры, оценил Минпромторг. За 2015 г. поступления от утилизационного сбора составили 84,7 млрд руб. (данные Федерального казначейства). За январь – сентябрь 2016 г. за счет расширения списка товаров доходы выросли до 98,4 млрд руб.

Нагрузка на бизнес не вырастет, уверен Минпромторг, – без учета амортизации из-за введения сбора продукция подорожает на 0,15%. Введение сбора повлечет за собой рост цен на продукцию, не согласно Минэкономразвития («Ведомости» ознакомились с его отзывом). С введением сбора цены на автокраны уже к августу 2016 г. выросли на 8%, бульдозеры – на 13%, а экскаваторы – на 18%. Импортная продукция подорожает, а возможности отечественных производителей по ее замещению ограничены, предупреждает министерство.

Главное, чтобы введение сбора не помешало локализации, говорит топ-менеджер крупной машиностроительной компании. Логика должна быть совершенно другой: сбор должен способствовать обновлению основных фондов и повышению безопасности используемых машин, считает президент Союза производителей нефтегазового оборудования Александр Романихин, а механизм, предложенный Минпромторгом, повысит цены и сделает инвестиции менее выгодными. «Предложение по меньшей мере странно, – полагает руководитель крупного промышленного холдинга. – Как будто писал его не Минпромторг, который должен поддерживать производство, а Минфин, который ищет, как пополнить бюджет». Если сбор примут, нагрузка на производителей однозначно вырастет, говорит председатель совета директоров крупного промышленного холдинга.

Минпромторг обещает меры для сокращения инвестиционных затрат производителей оборудования, отмечает его представитель. К концу 2015 г. рынок средств производства уже сократился на 16,8% до 1,3 трлн руб., следует из данных министерства.