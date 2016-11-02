Американские гонки

Чем меньше разрыв между основными претендентами на пост президента США, тем больше невроз на рынках

Чем меньше разрыв между основными претендентами на пост президента США, тем больше невроз на рынках. Инвесторы предпринимают меры предосторожности, вспоминая опыт Brexit

В среду Vix достигал 19,51 пункта, хотя еще неделю назад его значение колебалось на уровне 14 пунктов. Рынок испугался неопределенности на президентских выборов в США, которые пройдут 8 ноября. «За 20 лет я видел много выборов, но эти самые суматошные и трудные», – сказал WSJ управляющий директор Charles Schwab Кулли Самра. Вчера к 19.00 мск основные фондовые индексы США снизились на 0,2–0,4%. Европейские индексы закрылись в минусе (0,9–1,4%), панъевропейский STOXX 600 снизился на 1%.

«Дональд Трамп в рейтингах догоняет Хиллари Клинтон, и в результате рынки включили безрисковый режим в последние дни, – полагают аналитики Rabobank, – и хотя до паники еще далеко, это знак, что рынки принимают меры предосторожности» (цитата по Reuters).

Доллар вчера дешевел ко всем основным валютам. Евро укрепился на 0,57% до $1,11, фунт – тоже на 0,57% до $1,23, швейцарский франк – на 0,41% до $1,03. Тройская унция подорожала на 1,34% до $1305,48, нефть марки WTI подешевела на 3,19% до $45,18 за баррель. «Рынки перекалибровываются, готовясь к тому, что вместо ожидаемого результата на выборах они могут получить игру в орла и решку, – сказал FT главный рыночный стратег Convergex Николас Колас. – И это будет происходить до самых выборов с каждым новым газетным заголовком и каждым изменением котировок».

Но дело не только в предвыборных рейтингах Клинтон и Трампа. У рынка еще свежи раны, нанесенные британским референдумом, результат которого стал для большинства его участников сюрпризом. «Трейдеры не хотят снова быть застигнутыми врасплох и решили подготовиться заранее», – отмечает главный рыночный стратег CMC Markets Колин Цешинский. «Можно быть уверенным, что Клинтон выиграет, но люди ничего не покупают из-за страха повторения Brexit», – соглашается Дэниел Клифтон из Strategas Research Partners.

Рынок акций уже заложил в цены победу Клинтон и, если это случится, рост будет небольшим, сказала Bloomberg аналитик CMC Markets Маргарет Ян. Вероятно, пострадают акции банков, поскольку Клинтон обещает ужесточение регулирования и налоговые изменения, отмечают аналитики Morgan Stanley. По мнению аналитиков BlackRock, под удар могут также попасть акции фармакологических и биотехнологических компаний, поскольку Клинтон неоднократно требовала снижения цен на медикаменты. В случае победы Трампа рынок акций ждет масштабная распродажа, продолжает Ян, поскольку это событие будет расценено как «черный лебедь», а акции США торгуются дорого. По прогнозу Barclays, S&P 500 может потерять 11–13% в случае победы Трампа.

Победа Клинтон повышает вероятность повышения ставки ФРС, а значит, доллар будет укрепляться, отмечают аналитики Capital Economics. По мнению Societe Generale, победа Клинтон отразится нейтрально или позитивно на валютах всех развивающихся стран, кроме России. По словам Ян, некоторые инвесторы сейчас покупают российские акции, чтобы захеджироваться на случай победы Трампа. По оценке Citigroup, индекс MSCI Emerging Markets снизится на 10% и более в случае победы Трампа.