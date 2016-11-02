«Газпром» тревожится за «Турецкий поток»

«Газпром» опасается, что строительство «Турецкого потока» может не состояться. На данном этапе любая из сторон может выйти из проекта, подтверждают юристы

«Газпром» допускает, что трубопровод «Турецкий поток» может остаться на бумаге. «Хотя проект «Турецкий поток» возобновлен и стороны обсуждают различные аспекты проекта, не может быть уверенности, что этот или любой другой крупный проект будет завершен. Если такие проекты откладываются, отменяются или их параметры существенно меняются, это может неблагоприятно сказаться на нашем финансовом состоянии и результатах работы», – говорится в черновом варианте проспекта к новому выпуску евробондов компании. «Ведомости» ознакомились с его текстом. Это писали международные юристы, внешние консультанты выпуска, они всегда перестраховываются, успокаивает близкий к «Газпрому» человек: «Мы таких страхов по этому проекту не испытываем». Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.

Нужны гарантии Экспортная нитка «Турецкого потока» будет построена, если Россия получит от Брюсселя гарантии реализации проекта, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы надеемся, что в Брюсселе будут руководствоваться прагматичными соображениями, а не политизированными резонами», – цитирует «Интерфакс» слова чиновника.

Межправительственное соглашение о «Турецком потоке» Россия и Турция подписали 10 октября. Документ предусматривает строительство двух подводных ниток трубопровода из России в Турцию. По одной из них газ будет поставляться для нужд самой Турции, по второй – в Европу, поэтому она будет протянута до границы Турции с Грецией.

Протяженность морской части трубы составит около 942 км, мощность – 31,5 млрд куб. м в год. Мощность турецкого участка длиной 198 км – 15,75 млрд куб. м. Запуск ожидается в 2019 г.

В обновленной инвестпрограмме «Газпрома» на 2016 г. заложено расширение газотранспортной системы для поставок газа в «Турецкий поток» стоимостью 14,6 млрд руб. Затраты на сам «Турецкий поток» в проспекте не указаны.

Никаких затруднений для строительства первой нитки «Турецкого потока» для поставок газа в Турцию сейчас нет, заявил министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала «Россия 24». Межправительственное соглашение носит обязывающий характер, уверял в интервью «России 24» министр энергетики Александр Новак: «Никаких дополнительных обязанностей не нужно – это документ самого высокого уровня и должен реализовываться». Представитель Минэнерго от комментариев отказался.

Межправительственное соглашение – скорее политическая основа дальнейшей работы «Газпрома» и турецкого оператора проекта Botas, считает руководитель практики международных судебных споров и арбитража Art de Lex Артур Зурабян. Компаниям предстоит подписать договоры друг с другом, отмечает он. На данном этапе стороны гипотетически могут почти безболезненно прекратить участие в проекте, полагает Зурабян. Межправсоглашения – часть российской правовой системы наравне с другими договорами, говорит партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Сергей Сорокин. Но и санкции за их неисполнение будут применяться к России и Турции, согласен Сорокин. Для начала строительства мало межправительственного соглашения, указывает партнер RusEnergy Михаил Крутихин. «Газпрому» нужно сначала завершить инженерные изыскания, принять окончательное инвестиционное решение и найти подрядчиков для подводной части.