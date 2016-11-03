Ольховик и Вайнзихер останутся под арестом до февраля

Басманный суд Москвы 2 ноября продлил арест обвиняемым по делу о коррупции в Республике Коми – до 5 февраля совладельцу группы «Ренова» Евгению Ольховику и до 6 февраля главе энергохолдинга «Т плюс» Борису Вайнзихеру. Интерфакс

«Лукойл» занял $1 млрд

«Лукойл» разместил 10-летние еврооблигации на $1 млрд, сообщила компания. Ставка – 4,75% с ежегодной выплатой купона. Часть полученных средств «Лукойл» намерен потратить на рефинансирование долга. Ведомости

Рост экспорта «Газпрома» не помог добыче

Рекордный экспорт в октябре не поддержал добычу «Газпрома» – она снизилась на 1%, свидетельствуют расчеты на основе оперативной статистики ЦДУ ТЭК. Согласно расчетам, добыча в октябре этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизилась на 1% до 42,16 млрд куб. м. Экспорт в дальнее зарубежье в октябре 2016 г. вырос на 15,7% до 16,9 млрд куб. м, но поставки на российский рынок и в страны бывшего СССР сократились на 4 млрд куб. м, сообщил источник в «Газпроме». Интерфакс

«Роснефть» может продать 20% «Верхнечонскнефтегаза»

«Роснефть» и Beijing Enterprises Group Company Limited (Beijing Enterprises Group) планируют подписать соглашение о сотрудничестве в газовом бизнесе, включая приобретение китайской компанией 20% в «Верхнечонскнефтегазе». Документ может быть подписан 7 ноября, сообщил источник в аппарате российского правительства. Интерфакс

Владимир Антонов может быть владельцем «Третьего Рима»

Экс-глава «Конверс групп» Владимир Антонов, вернувшийся в прошлом году в Россию из Лондона, помимо судебных тяжб с Литвой, разрушившей его бизнес-империю, активно занимается бизнесом. Три человека на финансовом рынке рассказали Forbes, что Антонов купил инвесткомпанию «Третий Рим». Близкий к ней человек подтвердил «Ведомостям», что Антонов стал владельцем компании не менее года назад. Антонов заявил Forbes, что никакого отношения к «Третьему Риму» и «АК банку» не имеет. Ведомости

Индонезия зовет РЖД

Индонезия предложила «Российским железным дорогам» (РЖД) участвовать в проекте развития железнодорожной ветки на острове Ява, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, РЖД обсчитывает проект и, если он будет выгодным, компания согласится. ТАСС